Julión Álvarez, El Rey de la taquilla, anuncia su primer concierto en Colombia

El artista mexicano confirma su debut en Colombia con un concierto programado para abril de 2026 en Bogotá.

El regional mexicano suma un nuevo evento relevante en Colombia. Julión Álvarez confirmó oficialmente su primer concierto en el país, programado para el viernes 17 de abril de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

El anuncio representa un hecho destacado para el género y para los seguidores del artista, quienes durante años han solicitado su llegada a territorio colombiano.

El cantante mexicano llegará acompañado de su Norteño Banda, en un momento clave de su carrera, respaldado por una trayectoria de más de 18 años, cifras de asistencia récord y una presencia constante en escenarios internacionales.

¿Cuándo y dónde se presentará Julión Álvarez en Bogotá?

La llegada de Julión Álvarez a Colombia se da tras una etapa de alto reconocimiento en su carrera. En los últimos años, el artista ha realizado giras exitosas en Estados Unidos, con múltiples fechas agotadas en recintos de gran capacidad, lo que le ha permitido consolidar su reputación como uno de los intérpretes más convocantes del regional mexicano.

Colombia se ha convertido en un mercado relevante para el género, con una audiencia que ha seguido de cerca su música a través de plataformas digitales y presentaciones internacionales. Este concierto responde a ese crecimiento del público colombiano y amplía el alcance de sus presentaciones en América Latina.

Además, el anuncio coincide con un momento de estabilidad artística y proyección internacional, factores que hacen posible su debut en el país con una producción de gran formato.

¿Cómo será el concierto de Julión Álvarez, El Rey de la taquilla, en Bogotá?

Uno de los principales respaldos de su trayectoria es el reconocimiento obtenido en 2025, cuando su álbum 42 18 recibió el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Banda. Esta producción conmemora tanto su edad como sus años de carrera y consolidó su posición dentro del género.

A lo largo de los años, Julión Álvarez ha construido un catálogo de canciones que se mantienen vigentes en el público. Temas como Te Hubieras Ido Antes, Mi Mayor Anhelo, Cero Empatía y Regalo de Dios forman parte de su repertorio más reconocido y suelen ser piezas centrales en sus conciertos.

Su propuesta combina una interpretación directa con arreglos tradicionales del regional mexicano, lo que le ha permitido mantener una conexión constante con distintas generaciones de oyentes.

