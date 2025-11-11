Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Juliana confirma su regreso al Movistar Arena con una cita histórica

La artista anuncia su vuelta al Movistar Arena junto a la Orquesta de Lucho Bermúdez para cerrar oficialmente “La Pista”.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Juliana confirma su regreso al Movistar Arena
¿Cuándo será el regreso de Juliana al Movistar Arena? Foto AFP

Juliana, una de las figuras destacadas de la nueva oleada musical latinoamericana, confirmó su retorno al Movistar Arena para el próximo 22 de febrero de 2026.

La presentación, que marca el cierre oficial de su proyecto “La Pista”, se realizará junto a la Orquesta de Lucho Bermúdez, agrupación representativa del patrimonio musical colombiano.

Juliana
Juliana sorprendió con su concierto en el Movistar Arena en Bogotá.

Con esta cita, la artista culmina un ciclo que consolidó su presencia en escenarios internacionales y fortaleció su posición dentro de la escena nacional.

¿Cuándo será el regreso de Juliana al Movistar Arena?

La intérprete fue la primera artista femenina y bogotana en lograr un sold out en este mismo escenario, un hecho que marcó un precedente en la industria local. Su regreso confirma la solidez de su proyecto y la recepción positiva que ha tenido su propuesta musical.

Juliana
Juliana brilla en el Movistar Arena. Foto Canal RCN

“La Pista” significó una exploración amplia de ritmos latinoamericanos. La artista incorporó elementos de cumbia, merengue, reggaetón, balada, salsa, funk brasilero y pop electrónico, entre otros, con el objetivo de acercar estos sonidos a nuevas audiencias y presentarlos en contextos internacionales.

¿Cuál será el rol de la Orquesta de Lucho Bermúdez en esta presentación?

La inclusión de la Orquesta de Lucho Bermúdez resulta uno de los aspectos más relevantes de la noche. Reconocida como una agrupación esencial dentro de la historia musical del país, su participación representa un homenaje directo a la tradición colombiana.

Juliana
Juliana confirmó su regreso al Movistar Arena el 22 de febrero de 2026. Foto AFP

La presencia de la orquesta aporta un componente patrimonial al concierto y establece un vínculo entre la historia musical nacional y las nuevas propuestas contemporáneas.

La presentación se realizará luego de una extensa gira internacional que incluyó su debut en España, donde obtuvo dos conciertos con boletería agotada en Madrid y Barcelona.

Además, la artista recorrió países como Ecuador, Perú y México, así como varias ciudades colombianas. Antes de su cita en Bogotá, tendrá presentaciones adicionales en Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Padre de Beéle habría fallecido de un infarto, según medios locales, este 7 de agosto. Talento nacional

Beéle conmueve a sus seguidores con una canción dedicada a su padre fallecido

Beéle sorprendió a sus seguidores al compartir un adelanto de su nueva canción “De onde vengo”, escrita en memoria de su padre, Breyner López.

Rosalía en celibato Rosalía

Rosalía reveló que está en celibato: "estoy en cero bajo cero"

La artista Rosalía se sinceró sobre su vida personal tras la promoción de su nuevo álbum Lux.

Beéle revoluciona las redes con su cambio de look. Talento nacional

Beéle revoluciona la alfombra roja con un look elegante y futurista que desató furor en redes

Beéle dejó atrás su estilo urbano para lucir un look sofisticado que marcó tendencia en la gala de LOS40 Music Awards Santander 2025.

Lo más superlike

Jhonny Rivera y Jenny López le dieron la bienvenida a nuevo integrante Jhonny Rivera

Jhonny Rivera y Jenny López sorprenden al revelar que adoptaron: así presentaron al nuevo integrante

Jhonny Rivera y Jenny López compartieron con emoción la llegada del nuevo integrante de su familia en un emotivo video.

Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Sesiones Acústicas de los Latin GRAMMY con Christian Nodal en el Museo GRAMMY L.A. Live. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar confiesa que Christian Nodal se molesta si se quita su anillo de boda

Última publicación de Jhon Freddy Martínez Talento nacional

Sale a la luz último mensaje del actor Jhon Freddy Martínez antes de morir en accidente

Valentina Taguado sorprende al confesar lo que piensa de Claudia Bahamón. Valentina Taguado

Valentina Taguado confiesa lo que siente por Claudia Bahamón en el programa ¿Qué hay pa' dañar?

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor Curiosidades

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor ¡Conoce los beneficios!