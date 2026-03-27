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Jorge Celedón anuncia concierto en Bogotá; conozca aquí todos los detalles

El cantante confirma concierto en la Capital con un show especial en el Movistar Arena.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Jorge Celedón anuncia concierto en Bogotá
El cantante vallenato Jorge Celedón anunció su regreso a Bogotá. Foto AFP

El cantante vallenato Jorge Celedón anunció su regreso a Bogotá con un concierto que marcará una nueva etapa en su carrera. El artista se presentará en el Movistar Arena, en un evento que reunirá sus principales éxitos y una propuesta en vivo renovada, dirigida a su público en la capital.

¿Qué significa el concierto de Jorge Celedón en Bogotá?

El regreso del artista a Bogotá se da después de una etapa enfocada en presentaciones internacionales. Este concierto representa una oportunidad para reencontrarse con el público colombiano, que ha sido clave en su trayectoria.

El evento incluirá un repertorio con canciones reconocidas dentro del vallenato, lo que permitirá hacer un recorrido por diferentes momentos de su carrera musical. Estas interpretaciones buscan mantener la conexión con sus seguidores.

El propio artista ha señalado que volver a cantar en Colombia tiene un valor especial, destacando el vínculo que ha construido con el público a lo largo de los años.

El cantante colombiano Jorge Celedón regresará a Bogotá el 17 de septiembre con un concierto en el Movistar Arena, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera. El evento también dará apertura a una gira internacional que incluirá presentaciones en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, con próximos anuncios en mercados como México y EE. UU.

¿Cómo será el concierto de Jorge Celedón en Bogotá?

Entre estos recursos se encuentran un sistema de iluminación programada, pantallas LED y un diseño escénico pensado para complementar la presentación musical. La intención es ofrecer un formato más completo frente a conciertos anteriores.

Este espectáculo hace parte de una nueva etapa en la carrera del artista, en la que se busca fortalecer la calidad de sus presentaciones en vivo.

¿Por qué el concierto de Jorge Celedón en Bogotá genera expectativa?

El anuncio ha despertado interés entre sus seguidores, debido a la trayectoria del cantante y la vigencia de su repertorio dentro del género vallenato. Su regreso a la capital es uno de los eventos destacados en la agenda musical.

Con este concierto, Jorge Celedón reafirma su presencia en la escena musical nacional y presenta un espectáculo que busca consolidarse como uno de los más importantes del año en Bogotá.

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