Joaquina lanza “Pelinegra” y marca el inicio de una nueva etapa musical

La cantante y compositora venezolana Joaquina, ganadora del Latin Grammy, presentó “Pelinegra”, su primer lanzamiento del año, con el que inicia una nueva fase dentro de su carrera artística.

El sencillo, acompañado de su videoclip oficial, se suma al anuncio de Al romper la burbuja 2, el nuevo álbum de estudio que verá la luz el próximo 30 de enero.

Este estreno se produce tras el impacto de su álbum debut, que fue nominado al Latin Grammy como Álbum del Año, un reconocimiento que posicionó a la artista como una de las propuestas emergentes más relevantes de la música latina actual.

¿Qué plantea Joaquina con “Pelinegra”?

“Pelinegra” se presenta como una canción construida desde una narrativa clara y directa, enfocada en las relaciones familiares y en la evolución de los vínculos a lo largo del tiempo. La letra desarrolla una historia reconocible, apoyada en escenas cotidianas que funcionan como hilo conductor del relato.

El videoclip refuerza este concepto mediante una puesta en escena sobria y coherente con el mensaje de la canción. A través de distintas secuencias, se recrean momentos asociados a la infancia y al crecimiento compartido, utilizando una estética visual sencilla que acompaña la propuesta musical sin distraer del contenido principal.

Con este lanzamiento, la artista continúa consolidando una identidad basada en composiciones personales, pero planteadas desde un enfoque accesible para el público general.

¿Cómo se integra Joaquina en “Al romper la burbuja 2”?

El sencillo forma parte de Al romper la burbuja 2, un álbum que continúa el universo presentado en su primer trabajo discográfico. Esta nueva producción incluirá canciones inéditas y sencillos ya conocidos como “Amarillo” y “Los 41”, ampliando el repertorio que Joaquina ha desarrollado desde su debut.

El proyecto llega luego de un año clave para la artista, marcado por el reconocimiento de la crítica y su presencia en listados de medios especializados. Con esta segunda entrega, Joaquina apuesta por dar continuidad a su propuesta musical, manteniendo una línea narrativa consistente y un sonido que refleja su evolución artística.

Además de su nuevo lanzamiento discográfico, Joaquina participó recientemente en “Cimarrón”, una colaboración con la banda venezolana Rawayana incluida en su más reciente álbum