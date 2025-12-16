Jaze lanza “QNEPT:001” y Rosalía estrena el video de “La Perla”

El cierre del año continúa marcado por nuevos lanzamientos dentro de la industria musical. En esta ocasión, Jaze y Rosalía presentan proyectos que reflejan dos formatos distintos de producción y difusión.

¿Qué propone Jaze con el lanzamiento en vivo de “QNEPT:001”?

Jaze presenta “QNEPT:001”, un proyecto grabado completamente en vivo y en formato largo en Lima, Perú. En esta sesión, el artista interpreta junto a su banda varias canciones de su álbum “Quizá no es para tanto”, con arreglos especiales pensados para este formato.

La grabación se realizó en una biblioteca ubicada en una antigua casona de la capital peruana, un espacio elegido para reforzar la cercanía y el carácter directo del registro. El lanzamiento está disponible en el canal oficial de YouTube del artista y en plataformas de streaming, donde cada canción cuenta con su propia versión audiovisual.

Este proyecto funciona como un cierre de año para Jaze, quien actualmente se encuentra desarrollando su primera gira internacional, con presentaciones en distintos países de América Latina y Europa.

¿Cómo amplía Rosalía su proyecto con el videoclip de “La Perla”?

En paralelo, Rosalía presenta el videoclip de “La Perla”, canción incluida en su más reciente álbum. El video fue dirigido por un colaborador habitual y refuerza el concepto visual del proyecto, a través de una puesta en escena cuidada y una narrativa simbólica.

El estreno del videoclip se suma al buen desempeño del álbum en plataformas digitales, donde ha alcanzado posiciones destacadas en listados globales. La producción audiovisual amplía la propuesta artística del disco y fortalece su presencia en el mercado internacional.

Este lanzamiento coincide además con el anuncio de una gira mundial que llevará a Rosalía a escenarios de Europa, Norteamérica y Sudamérica. Con el estreno de “La Perla”, la artista continúa desarrollando la etapa actual de su carrera, combinando música, imagen y proyección global.