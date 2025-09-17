Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

¿Jay Wheeler es infiel? Fotos junto a sus fans desataron polémica con su esposa

Jay Wheeler pidió respeto tras la viralización de fotos creadas con IA que lo mostraban en falsos romances y afectaron su vida personal.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Jay Wheeler habló claro: no quiere que las fotos con IA inventen romances que afecten su vida personal.
Jay Wheeler pidió que sus seguidoras dejen de recrear fotos falsas con IA que lo muestran en romances inexistentes. Foto Freepik

El fenómeno de la inteligencia artificial, la revolucionado, la forma en la que los fanáticos se interactúan con sus artistas favoritos.

Artículos relacionados

¿Por qué Jay Wheeler pidió frenar la tendencia de Polaroid con IA?

Sin embargo, no siempre las tendencias digitales resultan del todo cómodas para las celebridades, como es el caso de Jay Wheeler, quien las últimas horas envió un mensaje directo sus seguidoras luego de qué se viralizaran imágenes creadas con IA que lo mostraban en escenas románticas junto a ellas.

El cantante debió tomar con el tema, pero también dejó claro que no quiere que eso de la creación de imágenes con inteligencia artificial se interpreten como situaciones reales, ya que afectan su vida personal y su relación de pareja.

 

La moda recrear fotos al estilo Polaroid con inteligencia artificial, sea ha apoderado de redes sociales como Instagram y TikTok, donde muchos seguidores la usan para simular recuerdos inexistentes sea con celebridades, amigos o familiares fallecidos.

En el caso de Jay Wheeler, varias fanáticas comenzaron a compartir imágenes que las muestran como si fueran pareja del artista, y, aunque al principio parecían publicaciones inocentes, el intérprete de música urbana de decidió reaccionar.

Artículos relacionados

¿Qué tono usó el cantante para dirigirse a sus seguidoras?

En un mensaje dirigido a su comunidad, dijo que no estaba de acuerdo con que se hicieran fotos de ese tipo ya que él es un hombre casado y las imágenes podrían ser malinterpretadas, además, entre risas explicó que incluso su esposa se sintió incómoda, pues parecía que realmente él la estaba engañando con sus seguidoras.

Aprende a crear tu foto soñada con tu cantante favorito usando Gemini IA.
La IA también puede darte tu recuerdo ideal: guía para generar Polaroids realistas con tu artista favorito. Foto Freepik

Jay Wheeler no quiso sonar distante sino mantener el estilo cercano y divertido que siempre lo caracteriza con sus fans, pero con un toque de ironía comentó que entendía el entusiasmo de sus seguidoras e insistió que prefería ver fotos normales, sin tanto drama y respetando sus espacios personales.

El puertorriqueño, dejó claro que no se trata de rechazar el cariño de sus fanáticas, sino de poner un límite pues aquello puede prestarse para rumores o generar incomodidad en su hogar. De hecho, aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo constante y reiterar que le gusta la interacción sana y creativa siempre que no traspase la línea de lo personal.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó la comunidad digital ante el mensaje de Jay Wheeler?

Las respuestas no tardaron en llegar, y muchas seguidoras aceptaron con simpatía las palabras del cantante y aseguraron que entendían su postura, algunas de hecho se disculparon y prometieron dejar de usar la inteligencia artificial para inventar romances, mientras que otras aprovecharon para bromear con la situación, recordándole que su relación con los fans siempre se ha caracterizado por el respeto y el cariño.

Aprende a crear tu foto soñada con tu cantante favorito usando Gemini IA.
Ejemplo de Polaroid creada con Gemini IA siguiendo un texto detallado. Foto Freepik

Lo cierto es que Jay Wheeler dejó en claro que, aunque la tecnología puede ser una herramienta divertida hay límites que deben cuidarse, sobre todo, cuando se trata de preservar la tranquilidad en su vida personal y de pareja.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Entre rejas y aplausos: así fue la presentación de Andy Rivera en Pereira. Andy Rivera

¿Andy Rivera en la cárcel? Así fue el concierto con el que sorprendió en Pereira

Andy Rivera sorprendió al aparecer en la reclusión de mujeres de Pereira, donde dio un concierto privado que causó revuelo en redes.

Feid desató la locura en Chile con su fiesta de café gratuita Feid

Feid causa caos en Chile: fans dañan fachada de café y local recibe cinco infracciones

El Coffee Party de Feid reunió a cientos de fans en Santiago pero generó infracciones por falta de permisos.

Cardi B Cardi B

Cardi B confirma que está embarazada y espera un hijo con Stefon Diggs

Cardi B confirmó su embarazo y reveló que espera un hijo con Stefon Diggs, en medio de su proceso de divorcio con Offset.

Lo más superlike

Fiesta de cumpleaños del hijo menor de Beéle Talento nacional

Así fue la fiesta de cumpleaños del hijo menor de Cara Rodríguez y Beéle, ¿estuvo el cantante?

Cara Rodríguez mostró cómo fue la celebración de cumpleaños de su hijo menor y si estuvo o no su expareja, Beéle.

María Antonieta de las NIeves reaparece tras problemas de salud María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves reaparece tras problemas de salud: “Viva México”

Pareja e inmadurez Curiosidades

Así se ve una persona inmadura en una relación de pareja: 5 señales para tener en cuenta

Mane Díaz, papá de Luis Díaz Luis Díaz

Mane Díaz, papá de Luis Díaz, sorprende al lanzarse como cantante de vallenato

Valentina Taguado, Luis Fernando Hoyos, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Valentina y Violeta dedicaron plato con pulla a Luis Fernando Hoyos en MasterChef, ¿que no regrese?