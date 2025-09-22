Il Divo brilló con su espectáculo en el Movistar Arena de Bogotá

El domingo 21 de septiembre, el reconocido cuarteto Il Divo ofreció un concierto inolvidable en el Movistar Arena de Bogotá. En el marco de su gira latinoamericana By Candlelight Tour, los artistas brindaron un espectáculo cargado de emotividad, elegancia y cercanía con el público.

La noche estuvo marcada por una puesta iluminada por velas y acompañada de interpretaciones que lograron transportar a los asistentes a diferentes paisajes sonoros.

¿Qué presentó Il Divo en el Movistar Arena en Bogotá?

El espectáculo comenzó alrededor de las 8:00 p. m. con la interpretación de Caruso, pieza que inició un recorrido musical cargado de sentimiento.

La atmósfera creada por la iluminación tenue y el diseño escénico contribuyó a generar un ambiente de proximidad con el público, en el que cada detalle buscaba reforzar la conexión entre artistas y espectadores.

Il Divo se presentó en Colombia. Foto Canal RCN

Durante la velada, cada integrante del cuarteto mostró su talento individual. David Miller sorprendió con una interpretación inspirada en su trayectoria dentro del teatro musical; Steven LaBrie rindió homenaje a México con una versión de El Triste, tema de José José; Sébastien Izambard combinó guitarra y voz en un momento de especial sensibilidad; y Urs Bühler desplegó la potencia de su registro vocal en una presentación que fue recibida con entusiasmo por los asistentes.

¿Cómo fue la conexión de Il Divo con el público colombiano?

Uno de los instantes más destacados fue el homenaje a Colombia con la interpretación de Por una cabeza, que generó una ovación inmediata. Más adelante, la emoción colectiva se hizo evidente cuando los más de nueve mil asistentes cantaron Héroe.

El desenlace del concierto estuvo marcado por dos de las canciones más emblemáticas de la agrupación: Regresa a mí y Hasta mi final.

Estos temas, considerados clásicos dentro de su repertorio, sirvieron como despedida y dejaron una sensación de satisfacción en los asistentes, quienes ovacionaron de pie a los artistas al concluir la presentación.

Con esta actuación en Bogotá, Il Divo reafirmó su vigencia dentro de la escena musical internacional y consolidó su lugar como uno de los cuartetos vocales más importantes a nivel global.

La gira By Candlelight Tour, que también ha visitado países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia, continúa posicionando al grupo como referente de espectáculos de alta calidad artística y técnica.