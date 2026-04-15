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Grupo Firme renueva su propuesta con Cabrón y Medio, ¿de qué se trata?

Grupo Firme muestra una evolución musical que fortalece su presencia en Latinoamérica.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
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Grupo Firme. (AFP/ Joe Scarnici)

El grupo mexicano, Grupo Firme, continúa marcando su camino dentro del regional con el lanzamiento de Cabrón y Medio, una canción que refleja una nueva etapa en su carrera.

Más allá de ampliar su repertorio, este sencillo evidencia una evolución en su propuesta artística, manteniendo su esencia, pero incorporando nuevos elementos.

El tema, estrenado el pasado 2 de abril, llega en un momento clave para la agrupación, que busca consolidar su presencia en distintos mercados de la región.

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Foto AFP

Con esta propuesta, el grupo demuestra que su crecimiento no es casual, sino resultado de una construcción progresiva dentro de la industria musical.

¿Qué muestra Cabrón y Medio sobre la evolución de Grupo Firme?

Cabrón y Medio representa un avance en el sonido del grupo. La canción integra nuevas texturas sin dejar de lado las características que han definido su estilo dentro del regional mexicano.

Este cambio no es radical, sino parte de un proceso en el que la banda adapta su propuesta a nuevas audiencias. La intención es clara: evolucionar sin perder identidad, manteniendo la conexión con el público que los ha acompañado desde sus inicios.

En cuanto a su contenido, la canción se enfoca en emociones como el despecho y las relaciones que dejan huella. La historia está construida desde situaciones cotidianas que resultan cercanas para el público.

La participación del compositor Joss Favela aporta una narrativa clara y directa, facilitando la conexión con quienes escuchan el tema. Esto permite que la canción se entienda fácilmente y tenga mayor alcance.

¿Qué impacto tiene Cabrón y Medio de Grupo Firme en Latinoamérica?

El impacto del lanzamiento se evidenció desde sus primeras presentaciones en vivo. En Chile, durante dos conciertos con entradas agotadas, la canción fue bien recibida por el público, lo que confirma su rápida aceptación.

La agrupación continúa su gira por la región con presentaciones en Bolivia y posteriormente en Colombia, donde visitará ciudades como Medellín, Ibagué y Barranquilla. Estos conciertos hacen parte de su estrategia de expansión en el continente.

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