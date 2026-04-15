Estrenos y giras: Don Tetto, Deglorian, Felipe Peláez y Zecko destacan en la escena musical

La música colombiana presenta una semana activa con lanzamientos y giras que reflejan la diversidad de la industria local.

¿Qué marca el nuevo lanzamiento de Don Tetto?

Don Tetto lanzó el sencillo “No quiero nada que no seas tú”, una canción que adelanta lo que será su próximo álbum de estudio programado para 2026. El tema mantiene el estilo rock que caracteriza a la banda, con una propuesta más actual en sonido y una temática enfocada en relaciones estables.

El lanzamiento llega en un momento relevante para el grupo, que ha sido nominado recientemente en categorías de música alternativa. Esto refuerza su posicionamiento dentro de la escena nacional.

Además, la banda se prepara para un concierto en el Movistar Arena de Bogotá, donde ofrecerá un recorrido por su trayectoria con un repertorio amplio y una producción renovada.

¿Qué propone Felipe Peláez con su nueva gira?

Felipe Peláez anunció nuevas fechas de su gira “De Otra Manera”, con presentaciones confirmadas en Bucaramanga, Bogotá y Medellín. El tour propone un formato más cercano, con conciertos en teatros que permiten una experiencia más directa con el público.

Durante estos shows, el artista interpretará canciones representativas de su carrera, incluyendo algunos de sus mayores éxitos dentro del vallenato.

La gira está diseñada para ofrecer un ambiente más íntimo, con silletería numerada y acceso para público desde los 12 años, ampliando así su alcance a distintos tipos de audiencia.

¿Cómo se posiciona DEGLORIAN con su álbum debut?

La banda DEGLORIAN presentó su álbum debut, un proyecto enfocado en explorar emociones como la ansiedad, la incertidumbre y la vulnerabilidad.

El disco combina influencias del postpunk, rock alternativo y sonidos electrónicos, construyendo una propuesta que busca diferenciarse dentro de la música alternativa colombiana.

A través de sus canciones, el grupo desarrolla una narrativa introspectiva que aborda experiencias personales y reflexiones sobre la vida contemporánea.

¿Qué refleja Zecko 574 en su nuevo sencillo?

El artista Zecko 574 estrenó “Amor Difuso”, una canción que aborda las emociones asociadas a relaciones complejas y procesos de ruptura. El tema se mueve dentro del rap con influencias melódicas y elementos del trap.

La propuesta se caracteriza por una lírica directa y reflexiva, que busca conectar con oyentes que atraviesan situaciones similares.

El lanzamiento incluye un video grabado en Bogotá, que refuerza el concepto de la canción a través de una narrativa visual centrada en los recuerdos y la dificultad de cerrar ciclos.