El inicio de 2026 trae consigo una agenda musical activa y variada, impulsada por artistas que apuestan por propuestas con identidad propia.

¿Qué entrega Estereobeat con ‘Pedacito de Playa’?

Estereobeat, dúo conformado por Zafady y Pin, presenta “Pedacito de Playa (Samarian Flavor)”, su primer estreno de 2026 y la canción que cierra una etapa dentro de su próximo álbum Samarian Power.

El tema destaca por reunir a varios artistas de Santa Marta en una colaboración que resalta la escena local y el trabajo colectivo.

La canción plantea una narrativa centrada en la sencillez y el disfrute de lo esencial, alejándose de discursos asociados al exceso o al éxito material. Musicalmente, mantiene una base pop-urbana con una identidad caribe marcada, sello que ha caracterizado al proyecto desde sus inicios.

El videoclip acompaña este concepto con una propuesta visual que recorre paisajes emblemáticos de Santa Marta, reforzando el vínculo entre música, territorio y cultura. Con este lanzamiento, Estereobeat consolida su apuesta por visibilizar el talento samario dentro de la industria musical.

¿Cómo se llama el nuevo sencillo de Kei Linch?

Kei Linch inicia el año con “Ya no estás”, un sencillo que continúa adelantando su próximo proyecto musical. En esta canción, la artista explora una faceta más introspectiva, apoyándose en una base de rap clásico que prioriza el mensaje y la honestidad lírica.

El tema aborda el desamor desde una perspectiva directa, manteniendo la coherencia con la línea narrativa que ha venido desarrollando en sus recientes estrenos. El video sigue el hilo visual de trabajos anteriores, consolidando una identidad estética reconocible.

La carrera de Kei Linch ha venido en constante crecimiento, respaldada por reconocimientos, colaboraciones y presencia en escenarios internacionales. Este nuevo lanzamiento refuerza su posicionamiento como una de las voces más destacadas de la música alternativa latinoamericana.

¿Qué ofrece Kenia Os con ‘Una y otra vez’?

Kenia OS presenta “Una y otra vez”, segundo adelanto de su próximo álbum K de Karma. La canción marca una diferencia frente a producciones anteriores, apostando por una estructura más contenida y una letra que ocupa el centro de la propuesta.

Inspirada en el pop de los años 2000, la canción combina una melodía accesible con un enfoque más maduro, reflejando la evolución artística de la cantante. El lanzamiento se suma al impacto generado por su sencillo anterior y mantiene altas expectativas frente al álbum completo.

Con este estreno, Kenia OS continúa fortaleciendo su relación con el público y consolidando una nueva era musical. En conjunto, estos nuevos lanzamientos evidencian la diversidad de propuestas con las que arranca el 2026 en la música latina.