El regional mexicano llega a El Campín con un concierto inolvidable

Bogotá se prepara para una noche que quedará en la memoria de los amantes de la música. El 6 de diciembre, El Campín será el epicentro de un espectáculo único: una cita que reunirá a figuras de gran trayectoria junto con nuevas voces que hoy marcan tendencia en el regional mexicano.

La mezcla de estilos y generaciones será la esencia de un evento que promete convertirse en referencia cultural para la ciudad.

¿Qué artistas del regional mexicano se presentarán en El Campín?

El cartel reúne a exponentes que representan la fuerza de una generación que ha renovado el género. Entre ellos, Gabito Ballesteros, uno de los nombres más escuchados en corridos tumbados, llega con la frescura de una propuesta que conecta con públicos internacionales.

Majo Aguilar, integrante de una reconocida dinastía artística, subirá al escenario con un mariachi moderno, femenino y actual, mientras que Clave Especial presentará su sonido norteño.

La energía juvenil estará a cargo de Calle 24, que combina lo urbano con lo regional, y Víctor Mendívil, fenómeno digital que fusiona corrido, trap y hip-hop con estilo propio.

¿Cómo se suma la tradición del regional mexicano al festival?

La cita en El Campín también contará con artistas que mantienen viva la raíz del género. Edgardo Núñez, joven compositor con gran talento para contar historias, será uno de ellos. A su lado estará El Mimoso, exintegrante de La Banda El Recodo y figura legendaria que representa la solidez del regional mexicano.

Otros nombres refuerzan esta diversidad: Patria Chica, con su potencia en el escenario; Hernán Sepúlveda, que aporta frescura a la ranchera; Moy Bobadilla, dueño de una voz cargada de emoción; y Árath Arceo, un cantautor versátil que ha logrado conectar con nuevas audiencias.

También estarán Los HH, dúo que mezcla lo clásico con lo moderno, y Los del Roble, representantes de la esencia norteña con un estilo auténtico que ya conquista escenarios internacionales.

¿Por qué El Campín será escenario del regional mexicano?

El Órale Wey Fest se ha consolidado como un puente cultural entre México y Colombia. Más que un concierto, este evento busca ser un espacio donde conviven corridos tumbados, mariachi contemporáneo, fusiones urbanas y sonidos tradicionales. La propuesta no solo celebra la diversidad musical, también resalta la capacidad del género para adaptarse sin perder identidad.