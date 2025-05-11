Eddie Santiago lanza “Sigue Así”, Cali y El Dandee “Último Primer Beso” y Bisbal “Navidad Sin Ti”

¿ Qué trae de nuevo Eddie Santiago con “Sigue Así”?

El reconocido intérprete de salsa romántica regresa con una producción que marca el inicio de una nueva etapa musical. “

Sigue Así” es el nombre del sencillo con el que vuelve a los estudios y a la escena internacional. La canción, producida por Osvaldo Pichaco, conserva la esencia clásica que lo llevó a la fama, pero incorpora arreglos actuales y una sonoridad más cercana a las nuevas generaciones.

En esta propuesta, el artista explora una faceta más personal, inspirada en su historia personal, su madurez musical y su vínculo con la familia.

Para acompañar este estreno, se anunciaron dos conciertos especiales en Estados Unidos: el 5 de diciembre en el Kaseya Center de Miami y el 7 de diciembre en el Kia Center de Orlando. Ambos eventos contarán también con la participación de Grupo Niche y El Gran Combo de Puerto Rico.

¿Cómo se construye la historia detrás de “Último Primer Beso” de Cali y El Dandee?

El nuevo sencillo de Cali y El Dandee representa un giro en su estilo habitual. Con “Último Primer Beso”, los hermanos Alejandro y Mauricio Rengifo exponen una narrativa más personal, basada en recuerdos de su infancia, vivencias familiares y momentos que marcaron su crecimiento.

La canción se lanzó oficialmente el 6 de noviembre, con publicación simultánea de audio y videoclip.

A diferencia de sus anteriores trabajos, este tema no se centra en historias ajenas o en ficciones románticas, sino en su propia experiencia.

El videoclip refuerza esa idea al incluir material audiovisual personal y escenas reales de su familia. Tras concluir su gira por España y varios países de Latinoamérica, el dúo proyecta una nueva temporada de conciertos para 2026 en México, Ecuador, Perú y Chile.

¿Qué propone David Bisbal con “Navidad Sin Ti”?

El cantante español continúa fortaleciendo su vínculo con la música navideña. Luego del éxito de su álbum “Todo es posible en Navidad”, lanza una edición especial que incluye “Navidad Sin Ti”, una versión del clásico compuesto por Marco Antonio Solís. Esta interpretación rescata el sentimiento de nostalgia que surge cuando las fiestas se viven lejos de quienes se ama.

Con este lanzamiento, el artista refuerza su presencia en una temporada donde ha logrado posicionarse como una voz recurrente. Su estilo emotivo y la conexión con el público le han permitido consolidar esta faceta dentro de su carrera musical.