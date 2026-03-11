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Carlos Rivera presenta “Vida México”, su nuevo álbum inspirado en el mariachi

Carlos Rivera presenta un disco con 15 canciones y colaboraciones que destacan la tradición musical mexicana.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Carlos Rivera se ha convertido en una de las mejores voces de la música hispana.
Carlos Rivera Foto: AFP - Jason Koerner

El cantante mexicano Carlos Rivera lanzó su nuevo álbum de estudio titulado Vida México, un proyecto musical con el que busca resaltar la identidad cultural de su país a través de la música.

El disco está inspirado en los sonidos tradicionales mexicanos, especialmente en el mariachi, y reúne canciones que combinan la esencia de estos géneros con una producción actual.

El trabajo discográfico incluye 15 canciones y un bonus track. Además, cuenta con la participación de varios artistas reconocidos de la música mexicana, lo que le da al proyecto un carácter colaborativo y diverso.

Carlos Rivera le da un nuevo sentido a la ‘Vida’
Carlos Rivera presenta su nuevo proyecto. Foto Canal RCN

Este nuevo material también funciona como una extensión del EP Vida..., publicado anteriormente por el artista. En conjunto, ambos proyectos forman parte de una etapa creativa en la que el cantante busca resaltar los sonidos que forman parte de la historia musical de México.

¿Por qué Carlos Rivera presenta “Vida México” como un homenaje a su país?

El disco nace como una forma de rendir homenaje a las tradiciones musicales mexicanas. Para este proyecto, el cantante decidió trabajar principalmente con el sonido del mariachi, uno de los géneros más representativos del país.

Rivera participó en la composición de todas las canciones del álbum. Para ello trabajó junto a compositores como Luis Mexia, Iván Games, Johan Sotelo, Omar Robles y otros autores que colaboraron en el proceso creativo del disco.

¿Qué canciones y colaboraciones tiene Carlos Rivera presenta “Vida México”?

El álbum incluye varias colaboraciones con artistas reconocidos de la música latina. Uno de los temas destacados es “Sin Despedida”, interpretado junto a Alejandro Fernández, canción que ha tenido buena recepción desde su lanzamiento en plataformas digitales.

Carlos Rivera lanzó “Sin Despedida”.
¿Qué representa Sin Despedida para Carlos Rivera? Foto Canal RCN Y AFP

Otro de los temas principales es “Donde Estés Donde Estoy”, grabado junto a Marisela. Además, el disco incluye participaciones de Pepe Aguilar y Ana Bárbara, quienes aportan su estilo a distintas canciones del proyecto.

El estreno del álbum llega en medio de su gira Vida México Tour, que incluye conciertos en diferentes ciudades de México y España. Además, el artista se prepara para presentarse el próximo 9 de mayo en la Plaza de Toros La México, uno de los escenarios más importantes del país.

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