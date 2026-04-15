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Carín León será headliner en Tokio y rompe barreras, ¿de qué se trata?

Carín León liderará festival en Tokio y abre paso a la música mexicana, conoce aquí todos los detalles.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Carin León es diagnosticado con dengue
Carín León. (Foto: AFP)

El cantante Carín León sumará un nuevo logro a su carrera en 2026 al convertirse en el primer artista mexicano en encabezar un festival musical en Tokio. Su participación confirma el crecimiento de la música mexicana en escenarios internacionales y su llegada a nuevos públicos fuera del continente americano.

¿Cómo Carín León llegó a encabezar un festival en Tokio?

El artista formará parte del Summer Sonic Festival, uno de los eventos más importantes de Japón, que cada año reúne a más de 100 artistas de distintos géneros.

Dentro de esta programación, el intérprete tendrá un lugar principal en Tokio, algo que no había ocurrido antes con un artista mexicano. Este hecho muestra cómo la música regional mexicana ha ganado relevancia a nivel global en los últimos años.

El recorrido del cantante en Japón comenzará el 14 de agosto en Osaka. Un día después, el 15 de agosto, se presentará en Tokio, donde encabezará el festival ante miles de asistentes.

Carin León es diagnosticado con dengue
Carín León. (Foto: AFP)

¿Qué funciones tendrá Carín León en el festival de Tokio?

Además de su presentación como headliner, el artista tendrá un rol adicional dentro del evento. Será el encargado de curar el Beach Stage en Tokio, lo que significa que participará en la selección de los artistas que se presentarán en ese escenario.

Entre los nombres elegidos destacan LATIN MAFIA y Paloma Morphy, lo que refuerza la presencia de talento mexicano en el festival. Esta participación también le permite tener un papel activo en la construcción del evento.

El lineup general incluye artistas internacionales como Jamiroquai, David Byrne y The Strokes, consolidando al festival como uno de los más relevantes del año.

Carín León en el Campín en Bogotá

¿Qué otros proyectos marcan el año de Carín León?

El 2026 ha sido un año importante para el cantante en distintos aspectos. A comienzos del año, obtuvo su segundo premio consecutivo en los GRAMMY®, lo que confirma su posicionamiento en la industria musical.

También logró un resultado destacado en listas de popularidad con la canción “La Morrita”, junto a Xavi, alcanzando el primer lugar en rankings de Billboard.

En México, organizó la primera edición de La Cura Fest en Hermosillo, Sonora, un evento creado por él que busca impulsar la música y atraer turismo cultural a su ciudad natal.

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