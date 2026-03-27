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Carín León hará historia en Miami con concierto en Nu Stadium

Carín León será el primer artista en presentarse en el Nu Stadium de Miami el 28 de junio.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Carín León en Bogotá

El cantante mexicano Carín León anunció una presentación que marcará un hito en su carrera y en la agenda de espectáculos en Estados Unidos. El artista será el encargado de realizar el primer concierto en el Nu Stadium, ubicado en el Miami Freedom Park, un nuevo recinto que busca posicionarse como uno de los principales espacios para eventos en el sur de la Florida.

La presentación representa un hecho relevante al tratarse del primer evento musical en este escenario, que también será la casa del Inter Miami FC. Este tipo de apertura posiciona el recinto dentro del circuito de grandes espectáculos en vivo.

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¿Cuál será el evento de Carín León en Nu Stadium?

La elección del artista responde a su crecimiento dentro de la música latina. En los últimos años, ha logrado consolidar su presencia en mercados internacionales, ampliando el alcance del regional mexicano hacia nuevos públicos.

Este concierto también refuerza el interés de la industria por integrar propuestas latinas en escenarios de gran formato, especialmente en ciudades con alta diversidad cultural como Miami.

Carin León es diagnosticado con dengue
Carín León. (Foto: AFP)

El evento está programado para el 28 de junio y forma parte del Tour Norteamérica 2026, una gira que incluye múltiples ciudades en Estados Unidos y Canadá. Este recorrido contempla presentaciones en arenas y centros de eventos de gran capacidad.

¿Qué impacto tendrá Carín León en Miami con show en Nu Stadium?

El Tour Norteamérica 2026 marca una nueva etapa en la carrera del cantante, quien regresa a Estados Unidos tras giras anteriores con alta convocatoria. Este nuevo recorrido busca consolidar su posicionamiento en el mercado internacional.

Carin León
Carin León. Foto AFP

La inclusión de Miami dentro del itinerario refuerza la importancia de la ciudad como punto estratégico para la música latina. Además, la gira incluye fechas en ciudades clave que permiten ampliar su alcance.

Con este concierto, Carín León continúa fortaleciendo su presencia en escenarios internacionales y consolida su proyección como uno de los artistas más relevantes del momento dentro de la música regional mexicana.

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