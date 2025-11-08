Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
“Calmando Penas”: Jessi Uribe y Luis Alberto Posada se unen en nuevo éxito

La canción “Calmando Penas” reúne a Jessi Uribe y Luis Alberto Posada en una colaboración que mezcla tradición y frescura en la música popular.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Jessi Uribe
Jessi Uribe y Luis Alberto Posada presentan 'Calmando penas'. Foto AFP

La música popular colombiana recibe un nuevo capítulo con el lanzamiento de Calmando Penas, una colaboración que une a Jessi Uribe, uno de los referentes actuales del género, con Luis Alberto Posada, figura icónica del despecho.

La propuesta combina la fuerza interpretativa del primero con la experiencia y sello inconfundible del segundo.

El sencillo surge como una especie de diálogo musical. Jessi Uribe interpreta la voz de quien busca consuelo tras una pérdida amorosa, mientras que Luis Alberto Posada representa la mirada sabia de quien conoce de cerca las heridas que dejan los amores pasados. Entre ambos construyen una narrativa que conecta con públicos de distintas generaciones.

Este encuentro artístico responde al interés de Jessi Uribe por rendir homenaje a los pilares de la música popular, a la vez que reafirma su compromiso con la autenticidad y la tradición del género.

¿Qué elementos musicales destacan en la canción “Calmando Penas”?

Calmando Penas mantiene una esencia de cantina, con arreglos clásicos que remiten a la época dorada de la música de despecho. La producción cuida cada detalle para que la sonoridad tradicional conviva con matices actuales, logrando así un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo.

En lo interpretativo, Jessi Uribe aporta un estilo fresco y cercano que amplía el alcance del tema hacia nuevas audiencias. Por su parte, Luis Alberto Posada imprime su característico tono profundo, cargado de sentimiento, lo que aporta peso y credibilidad a la historia que la canción cuenta.

La letra es directa y sin rodeos: habla del amor que se fue, del dolor que deja y de cómo el licor se convierte en compañero momentáneo para sobrellevar la ausencia. Es un relato que, a través de la música, invita a recordar y cantar lo que duele.

¿Qué representa “Calmando Penas” para la música popular en Colombia?

La unión entre Jessi Uribe y Luis Alberto Posada simboliza un puente entre generaciones dentro del género popular. Para Uribe, es la oportunidad de trabajar junto a uno de los referentes más respetados; para Posada, es la confirmación de que su legado sigue inspirando a los nuevos artistas.

Este lanzamiento no solo refuerza el lugar de Jessi Uribe como una de las voces más representativas de la música popular en la actualidad, sino que también reafirma la vigencia y relevancia de Luis Alberto Posada. Ambos, desde sus estilos y trayectorias, demuestran que el despecho sigue teniendo un lugar central en la cultura musical colombiana.

Calmando Penas ya se proyecta como un tema clave en las listas del género, no solo por su calidad musical, sino por el significado que encierra: la unión de dos generaciones para cantar, con la misma intensidad, las historias que nacen del amor y su ausencia.

