Bonka hizo historia en el Movistar Arena con dos conciertos a lleno total

Bonka hizo historia al celebrar 20 años de carrera con dos shows masivos.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Bonka hizo historia en el Movistar Arena
Bonka hizo historia en el Movistar Arena. Foto Canal RCN

Bonka regresó a los escenarios de Bogotá y el resultado fue uno de los eventos musicales más destacados del año. La agrupación colombiana se presentó el 12 y 13 de diciembre en el Movistar Arena como parte de la celebración de sus 20 años de trayectoria, logrando una respuesta masiva del público y consolidando un reencuentro que superó las expectativas iniciales.

Integrada por Alejandro González, Daniel Mora, Juan José Barake, Felipe Harker y Nicolás Barake, la banda ofreció un espectáculo centrado en su repertorio más reconocido.

Bonka hizo historia al celebrar 20 años de carrera
Bonka hizo historia al celebrar 20 años de carrera. Foto Canal RCN

Desde el inicio, el público acompañó cada interpretación, demostrando que las canciones que marcaron el auge del tropipop colombiano siguen presentes en la memoria colectiva de distintas generaciones.

¿Por qué Bonka hizo historia en el Movistar Arena durante su regreso?

El impacto del regreso quedó reflejado desde la venta de entradas. La primera fecha se agotó rápidamente, lo que llevó a la apertura de una segunda función que también alcanzó el lleno total. Este resultado posicionó el evento como uno de los más exitosos del año en el recinto bogotano.

Durante los conciertos, la banda interpretó temas que fueron clave en su carrera y que siguen siendo ampliamente reconocidos por el público. Las canciones fueron coreadas de principio a fin, creando un ambiente de participación constante. La respuesta de los asistentes se mantuvo firme durante toda la noche, sin pausas ni momentos de baja energía.

¿Quiénes fueron los invitados al concierto de Bonka?

Uno de los puntos más comentados de las dos noches fue la participación de artistas invitados que se sumaron a la celebración.

Bonka regresó a los escenarios de Bogotá.
Bonka regresó a los escenarios de Bogotá. Foto Canal RCN

En la primera fecha, Juliana acompañó a la banda en una interpretación conjunta que fue recibida con entusiasmo por el público. Más adelante, Bacilos compartió escenario con Bonka en un momento que reunió a referentes del pop latino.

Esa misma noche también participaron Mauricio & Palo de Agua y Sebastián Yepes, quienes aportaron momentos especiales al concierto. Cada invitación fue integrada de forma natural al repertorio, sin alterar el protagonismo de la banda anfitriona.

¿Por qué Bonka hizo historia en el Movistar Arena durante su regreso?
¿Por qué Bonka hizo historia en el Movistar Arena durante su regreso? Foto Canal RCN

La segunda fecha tuvo un momento central con la aparición de Carlos Vives. Su presencia generó una fuerte ovación y estuvo acompañada de palabras de reconocimiento hacia Bonka y su aporte al desarrollo del pop colombiano.

Estos conciertos no solo celebraron un aniversario, sino que reafirmaron el lugar de la banda como uno de los nombres más representativos del tropipop nacional.

