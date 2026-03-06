Bacilos, Farruko y El Combo de las Estrellas traen de vuelta canciones icónicas

La reinterpretación de canciones conocidas se ha convertido en una práctica frecuente dentro de la industria musical. A través de nuevas colaboraciones y arreglos actualizados, varios artistas han decidido retomar composiciones que marcaron a distintas generaciones y presentarlas nuevamente al público.

¿Cómo regresa Bacilos con una nueva versión de “Viejo”?

La agrupación Bacilos presentó una nueva versión de “Viejo”, canción que hizo parte del álbum Caraluna, publicado en 2002. Para esta reinterpretación, la banda invitó al cantautor peruano Gian Marco, marcando la primera colaboración oficial entre ambos proyectos musicales.

El tema conserva el mensaje original de la canción, que reflexiona sobre el paso del tiempo y la experiencia que se adquiere con los años. Sin embargo, la nueva producción incorpora arreglos actualizados que combinan el estilo característico de Bacilos con la interpretación de Gian Marco.

Bacilos cuenta con más de 25 años de trayectoria en la música latina y ha logrado posicionarse con canciones como “Caraluna”, “Tabaco y Chanel” y “Mi Primer Millón”. En la actualidad, la banda continúa desarrollando nuevos proyectos musicales y presentaciones en distintos países.

¿Qué propone Farruko con su versión de “Ojos Café”?

El cantante puertorriqueño Farruko presentó “Ojos Café”, una reinterpretación de la canción panameña “La Chica de los Ojos Café”, popularizada por el artista Renato.

Para este nuevo lanzamiento, Farruko decidió trabajar directamente con Renato, quien participa nuevamente en la canción. El proyecto fue grabado en Panamá y busca resaltar los sonidos característicos del país.

La nueva versión incorpora influencias del reggae y ritmos caribeños, lo que le da una atmósfera distinta respecto al tema original. El objetivo del artista fue conservar la esencia de la composición mientras se adapta a un estilo más actual.

El videoclip también refuerza esa conexión entre pasado y presente. La producción incluye fragmentos del video original junto a nuevas escenas grabadas en Panamá, además de imágenes del proceso creativo entre ambos intérpretes.

¿Cómo reinterpreta El Combo de las Estrellas “Siempre Estoy Pensando en Ella”?

La música tropical colombiana también suma una nueva versión de un tema conocido con el lanzamiento de “Siempre Estoy Pensando en Ella”, interpretado por El Combo de las Estrellas junto a la agrupación Los Hermanos Medina.

La canción, escrita por el cantautor argentino Leo Dan, se presenta ahora con una propuesta tropical que combina ritmos bailables y arreglos modernos. La colaboración reúne la trayectoria de El Combo de las Estrellas con el estilo musical de Los Hermanos Medina, agrupación con más de tres décadas dentro de la música colombiana.

Este sencillo forma parte del álbum “Se Agrandó el Combo”, un proyecto que incluye colaboraciones con diferentes artistas de varios géneros musicales. La producción busca mostrar la diversidad de la música colombiana y conectar distintas generaciones de intérpretes.