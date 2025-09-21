Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así suena ‘Inevitable’ en vallenato, un homenaje de Elder Dayán a Shakira

El cantante colombiano Elder Dayán estrenó la versión vallenata de “Inevitable” como tributo a Shakira.

Estrenos musicales

El cantante Elder Dayán, hijo del recordado Diomedes Díaz, decidió dar un giro inesperado a su carrera al reinterpretar “Inevitable”, uno de los temas más emblemáticos de Shakira.

La propuesta surgió después de su participación en los Premios Latino, celebrados a comienzos de septiembre en Barranquilla. Durante aquella gala, Elder sorprendió al público con una interpretación vallenata de la canción que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Hasta la propia Shakira reaccionó con un mensaje de gratitud hacia el artista. Ese reconocimiento se convirtió en el punto de partida para consolidar el proyecto y dar vida al lanzamiento oficial de la versión en formato vallenato, ahora acompañada de un videoclip que refuerza el carácter de homenaje.

¿Qué significa llevar “Inevitable” de Shakira al vallenato?

La apuesta de Elder Dayán no se limita a reinterpretar una melodía conocida. Su versión busca tender un puente entre dos estilos con identidades muy marcadas: el pop de los años noventa y el folclor del Caribe colombiano.

Con esta iniciativa, el artista demuestra que el vallenato puede dialogar con otros géneros y adaptarse a canciones universales sin perder su esencia.

Además, la propuesta ha generado comentarios positivos de fanáticos que valoran la manera en que Elder logra mantener viva la tradición de su tierra al mismo tiempo que conecta con nuevas audiencias.

¿Qué representa este homenaje en la carrera de Elder Dayán?

El lanzamiento de “Inevitable” en versión vallenata confirma el interés del artista por explorar caminos distintos dentro de su trayectoria. Aunque es heredero del legado de Diomedes Díaz, Elder busca marcar un estilo propio con apuestas arriesgadas que lo diferencien en el panorama musical.

Este homenaje no solo enriquece su repertorio, sino que se convierte en un símbolo de cómo la música colombiana puede renovarse y alcanzar nuevas dimensiones sin renunciar a sus raíces.

