Anddy Caicedo apuesta por un ‘Amor Real’ y Burana Polar cuenta ‘Dos Historias’

El cantante caleño lanza un nuevo sencillo de salsa centrado en el amor propio, mientras la banda Burana Polar explora el amor imposible.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales

¿Qué propone Anddy Caicedo con Amor Real?

El sencillo de Anddy Caicedo fue escrito y producido junto a Froyber Maya. Se trata de una salsa que, además de mantener la esencia bailable, introduce un mensaje sobre la necesidad de reconstruirse tras una experiencia amorosa. El artista plantea que el aprendizaje más importante en esas situaciones es reconocerse a sí mismo.

La grabación se realizó en Cali y retoma la tradición de la salsa caleña con elementos sonoros de los años setenta. A esta base rítmica, Caicedo suma un recurso poco habitual en el género: el freestyle en el coro, que da un matiz distinto a la interpretación sin alterar la raíz de la propuesta musical.

El cantante ya ha abordado en otras producciones temáticas sociales y personales. Con Tu Morocho hizo un homenaje a la cultura del Pacífico, mientras que en Se me olvidaba que exploró el recuerdo de una despedida. Ahora, con Amor Real, reafirma su interés en dar a la salsa un carácter narrativo y reflexivo.

¿Qué representa Dos Historias de Burana Polar?

El nuevo sencillo de Burana Polar, compuesto por la propia banda y producido por Juanda Morales, parte de la metáfora de la asíntota: dos líneas que avanzan en paralelo sin encontrarse. A través de esta figura, el grupo construye un relato sobre relaciones intensas que nunca llegan a consolidarse.

La propuesta mantiene el estilo FunkPop característico de la agrupación. Con un ritmo marcado y arreglos que equilibran modernidad con tintes melódicos más clásicos, la canción desarrolla un ambiente que acompaña la idea central del texto.

Más allá de la descripción de un desamor, Dos Historias plantea la aceptación de vínculos que permanecen inconclusos. Con este lanzamiento, Burana Polar refuerza su línea de trabajo: convertir conceptos abstractos en canciones que buscan conectar con audiencias diversas.

