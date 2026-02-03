Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Amanda Miguel llega a Colombia con “Él Me Mintió World Tour”, ¿dónde? ¿cuándo?

La cantante se presentará en Armenia y Pereira con un repertorio de sus principales éxitos.

Daniela Morales
Amanda Miguel llega a Colombia con “Él Me Mintió World Tour”
¿Qué incluye el “Él Me Mintió World Tour” de Amanda Miguel? Foto AFP

La cantante y compositora argentina Amanda Miguel regresará a Colombia con su gira Él Me Mintió World Tour, con dos conciertos programados en el país.

Las presentaciones se realizarán el 10 de abril en el Centro de Convenciones de Armenia y el 11 de abril en Expofuturo de Pereira.

La artista vuelve a los escenarios colombianos con un espectáculo que repasa los principales momentos de su trayectoria musical. Con más de 40 años de carrera, Amanda Miguel se ha consolidado como una de las voces más reconocidas de la balada romántica en español.

Durante los conciertos, el público podrá escuchar una selección de canciones que han marcado su carrera y que forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

¿Qué incluye el “Él Me Mintió World Tour” de Amanda Miguel?

La gira Él Me Mintió World Tour presenta un recorrido por los temas más representativos de Amanda Miguel. El nombre del tour hace referencia a una de las canciones más conocidas de su repertorio, que se convirtió en un éxito dentro de la música latina.

El espectáculo está basado en una selección de canciones que han acompañado su carrera durante más de cuatro décadas. La artista ha publicado 18 álbumes a lo largo de su trayectoria y muchas de sus composiciones han tenido una amplia difusión en radio y conciertos.

El evento reúne varios de esos temas que han sido interpretados por la cantante en distintos escenarios internacionales. El objetivo es ofrecer un repaso por las canciones que han consolidado su carrera.

¿Qué canciones interpretará Amanda Miguel en el “Él Me Mintió World Tour”?

Durante los conciertos en Colombia, Amanda Miguel interpretará varios de los temas más conocidos de su carrera.

El repertorio incluirá canciones como “Castillos”, “Mi buen corazón” y “Hagamos un trato”, composiciones que han sido parte importante de su trayectoria musical.

Además, el espectáculo contará con la interpretación de “Él me mintió”, una canción que se convirtió en uno de los mayores éxitos de la artista y que inspiró el nombre de esta gira.

Estas canciones forman parte de un catálogo que ha acompañado la carrera de la cantante durante 46 años.

