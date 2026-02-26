Alkilados y Sebastián Yepes reinventan “Indeleble”, mientras Heredero le canta a “Cartagena”

Dos lanzamientos recientes conectan distintas generaciones y estilos dentro de la música colombiana.

¿Qué significa “Indeleble” para Alkilados en esta nueva fase?

La nueva versión une a Alkilados con Sebastián Yepes para darle una lectura actual a una canción compuesta por Mauricio Ramírez y grabada originalmente por Sanalejo.

Aunque en su lanzamiento inicial no fue promovida como sencillo principal, con el paso del tiempo se convirtió en una de las piezas más recordadas del repertorio del grupo y en un referente del pop colombiano de los años 2000.

Para Alkilados, esta reinterpretación no es solo un homenaje, sino el punto de partida de una nueva etapa. El tema abre el camino a Los Dueños de la Playa 2, proyecto con el que retoman el concepto de adaptar canciones reconocidas a su propio lenguaje musical.

En esta fase, el reggae vuelve a ser el eje central de su propuesta, reafirmando una identidad que ha estado presente desde sus inicios.

La producción mantiene la esencia melódica de la versión original, pero incorpora arreglos propios del reggae roots, con matices que conectan con el estilo característico de la banda. Esta decisión refuerza la intención de consolidar su sonido y proyectarlo hacia una nueva generación de oyentes.

¿Qué cuenta “Cartagena” en la nueva etapa de Heredero?

En paralelo, Heredero presenta “Cartagena”, un adelanto de su próximo álbum. La canción toma el nombre de la ciudad como símbolo de un viaje planeado junto a alguien importante que finalmente no pudo realizarse. Ese plan inconcluso se transforma en memoria y se convierte en el eje de la historia.

El tema conserva la base tradicional de la carranga, género con el que el artista se ha consolidado, pero introduce un enfoque más íntimo en la letra. La narrativa se centra en experiencias personales y en la manera en que los recuerdos mantienen viva una conexión emocional.

Con este lanzamiento, Heredero continúa desarrollando un estilo directo y cercano, enfocado en situaciones cotidianas que conectan fácilmente con el público. “Cartagena” fortalece su propuesta artística al combinar tradición musical con un relato más personal, ampliando así el alcance de su nueva etapa.