Alci Acosta, Carolina Vega, Tavo y Kevin Montoya renuevan la escena musical

Alci Acosta con “Para Siempre – Éxitos”, Tavo con Andy Rivera, Carolina Vega, Kevin Montoya y Nicky Jam marcan la agenda musical.

Daniela Morales
Estrenos que marcan la escena musical. Imagen de Freepik

¿Qué trae el nuevo álbum de Alci Acosta?

El maestro Alci Acosta, una de las voces más reconocidas del bolero, anunció el lanzamiento de Para Siempre – Éxitos, un álbum que reúne sus canciones más recordadas. La producción busca rendir homenaje a una trayectoria que supera las seis décadas.

Con clásicos como La copa rota, Traicionera y El último beso, el artista reafirma por qué sigue siendo referente de la música romántica en Colombia y Latinoamérica.

Este trabajo discográfico no solo es una recopilación, también es una celebración a la fidelidad de su público y al legado de un género que se mantiene vigente gracias a voces como la suya.

¿Cómo se unieron Tavo y Andy Rivera en “Que vaina”?

El cantante barranquillero Tavo continúa consolidando su nombre en la escena urbana. Su sencillo Que vaina, que alcanzó popularidad en TikTok con miles de reproducciones orgánicas, ahora llega en formato remix con la colaboración de Andy Rivera.

La nueva versión, producida por Kano the Monster y Kaporalee, mezcla el vallenato moderno con la fuerza de los ritmos urbanos. Además, Tavo tendrá participación en el show que Andy Rivera presentará en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 18 de octubre, lo que marca un paso importante en su carrera artística.

¿De qué habla “Suerte”, el nuevo tema de Carolina Vega?

Carolina Vega, una de las voces emergentes más destacadas de la música colombiana, lanzó su sencillo Suerte, una propuesta tropical que le canta al amor desde las inseguridades y los temores que muchas veces acompañan las relaciones.

El videoclip, grabado entre Bogotá y Ciudad de México bajo la dirección de Camilo Casas, acompaña una canción que refuerza la autenticidad de la artista. Tras recibir el Premio Monitor Latino 2025 a Mejor Canción, Vega se posiciona como una intérprete en ascenso que combina cercanía y frescura en cada proyecto.

¿Qué significa “Jornalero” en la carrera de Kevin Montoya?

El artista paisa Kevin Montoya presentó Jornalero, una canción de corte guasca con arreglos de carrilera que rinde homenaje al trabajador del campo. El tema transmite un mensaje de esfuerzo y superación, reflejando la identidad de una Colombia que encuentra en la música popular la manera de contar sus historias.

La vida de Montoya agrega un valor especial a este lanzamiento. Además de su talento artístico, es reconocido por su lucha personal: como abogado logró la libertad de su madre en un proceso judicial complejo, convirtiéndose en ejemplo de resiliencia y compromiso. Con Jornalero, el cantante reafirma su conexión con las raíces y su autenticidad en la escena musical.

¿Cómo lograron Nicky Jam y Beéle llegar al número uno con “Hiekka”?

El sencillo Hiekka, colaboración entre Nicky Jam y Beéle, alcanzó el puesto número uno en la lista Latin Rhythm Airplay de Billboard. El tema pasó de la quinta posición al primer lugar gracias a un crecimiento del 17 % en impresiones de audiencia, superando los 7.2 millones en Estados Unidos durante una semana de seguimiento.

Este logro significa el primer número uno de Beéle en dicha clasificación y consolida el regreso de Nicky Jam al tope de los listados bajo el sello Virgin Music Latin. Con Hiekka, ambos artistas demuestran la vigencia del reguetón y la capacidad del género de mantenerse en lo más alto de la industria global.

