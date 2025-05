La reconocida actriz Salma Hayek, deslumbró al compartir fotos de cómo luce a sus 58 años.

La mexicana cumplió uno de sus grandes sueños al protagonizar por primera vez la portada de la revista Sports Illustrated Swimsuit.

La reconocida actriz y productora de cine deslumbró con su aparición, demostrando que la edad es solo un número. Aunque, confesó que la seguridad que transmite en la portada no reflejaba cómo se sentía realmente antes de la sesión fotográfica.

También reveló que quería arrepentirse de hacer las fotos e incluso contó que le dio el síndrome del impostor.

Desde el principio, Salma compartió que había dicho que sí para la portada, pero cuando llegó el momento de hacerlo se estaba arrepintiendo.

La estrella compartió que empezó a dudar de ella misma, porque no se sentía cómoda con los trajes de playa.

"Empecé a decir, no porque los trajes no me quedan, ¿cómo voy a hacer esto?, no hay nada de mi talla, voy a sufrir", comentó