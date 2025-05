El cantante reconocido por varias canciones musicales como ‘Botella tras botella’; ‘Dime como quieres’; ‘No te contaron mal’, se sinceró sobre las razones por las que se ha mantenido alejado de varios artistas musicales.

¿Por qué Christian Nodal rechaza las colaboraciones musicales?

En los últimos meses, el cantante mexicano ha estado muy activo, participando en conciertos, eventos y mostrando una mayor cercanía con su público nacional e internacional.

En diversas entrevistas, ha compartido detalles sobre su carrera musical, sus nuevos lanzamientos y el rumbo que está tomando su trayectoria artística.

En una reciente aparición en el podcast de Julio Orozco, el artista habló con franqueza sobre las razones por las que ha optado por no colaborar frecuentemente con otros músicos. Durante la conversación, también fue cuestionado sobre el papel que juega el ego en su carrera profesional

"Yo creo que el ego es bueno, es saber qué posición tienes tú no más, no por eso te vas a parar encima de los demás, creo que es valorarte, yo por ego no he hecho duetos“, confesó Nodal.

Además, agregó que no hace colaboraciones porque no quiere sentir que se está adueñando sobre el porcentaje de una composición.

"Yo por ego no he hecho duetos o no he aceptado hacer canciones, porque le estaría robando un porcentaje de composición a alguien o porque los modos o los tratos“, afirmó.

¿Cómo es la relación de Christian Nodal con los artistas musicales?

A partir de su decisión, el cantante aseguró que prefiere mantenerse lejos de las colaboraciones porque siente llegará varios comentarios negativos.

“Ya me mandaron a la chingada mucha gente, por eso yo tuve que hacerlo solito y creo que la nueva generación rompió con todo eso”

¿Christian Nodal le gustaría colaborar con su esposa Ángela Aguilar?

Durante su discurso, el cantante mexicano comentó que no le gustaría colaborar con su esposa, Ángela Aguilar. Pues no planea trabajar con la dinastía Aguilar.

“No, familiar no tanto”, compartió Nodal.

Su argumento radica que prefiere trabajar solitario, ya que le permite tener una mayor comodidad.