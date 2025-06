Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, siempre ha estado presente en el imaginario colectivo y cultural de América Latina. El fallecido actor, productor y escritor mexicano dejó una huella imborrable gracias a sus personajes de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado.

La vida personal y carrera de Chespirito ha vuelto a ser tema de conversación tras la emisión de la serie que relata sus vivencias y sus inicios antes de convertirse en un histórico comediante.

La serie, hasta ahora, ha mostrado cómo se originó la idea de crear a El Chapulín Colorado y lo que vivió antes de que sus proyectos fueran aceptados en la televisión mexicana.

Además, se ha mostrado parte de su vida personal; su matrimonio con Graciela Fernández, con quien tuvo seis hijos, y el romance que surgió con Florinda Meza en el set de El Chavo.

Justamente, ese idilio que sostuvieron Florinda y Gómez Bolaños, ha dado pie a nuevas preguntas y teorías, una de ellas, es por qué nunca tuvieron hijos, a pesar de que se casaron y estuvieron juntos hasta el deceso del comediante en 2014.

Las razones fueron confirmadas por la propia Florinda, quien contó lo que pasó en una entrevista que concedió en 2014 al periodista Gustavo Adolfo Infante.

La mujer que se hizo famosa por interpretar a ‘Doña Florinda’, la mamá de ‘Quico’ y enamorada del ‘Profesor Jirafales’, reveló que Chespirito se practicó la vasectomía antes de que iniciaran su relación.

En algún momento, Florinda le propuso a Gómez Bolaños revertir el tratamiento para lograr tener hijos, pero él decidió no hacerlo.

Después de dos años de vivir juntos, cuando todavía se podía revertir la vasectomía, se lo propuse. Pero él me explicó por qué no lo haría (...). Un hijo mío, amándome como me amaba, sería su adoración, y él no podría con la culpa de amar menos a los otros