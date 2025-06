La serie Chespirito ha generado interés tanto entre seguidores de Roberto Gómez Bolaños como entre las familias de quienes formaron parte del elenco original de El Chavo del 8. Uno de los testimonios que más ha llamado la atención es el de Miguel Valdés, nieto de Ramón Valdés.

Miguel Valdés, nieto del actor Ramón Valdés, compartió su reacción tras ver los primeros capítulos de la serie biográfica Chespirito, basada en la vida de Roberto Gómez Bolaños. A través de sus redes sociales, explicó que terminó conmovido hasta las lágrimas por el retrato de su abuelo y por cómo se muestran las relaciones entre los personajes de El Chavo del 8.

“En serio, fuera de cotorreo, es una obra de arte. Está muy bien hecha. Incluso me puso nostálgico… hay unas partes, qué bonito era la vida antes. En serio, varias veces estuvo a nada de sacarme las lágrimas”, dijo Miguel de la serie.

La producción presenta momentos clave en la vida de Ramón Valdés, incluyendo su decisión de abandonar el elenco de El Chavo del 8. Según lo narrado en la serie, hubo desacuerdos laborales y diferencias con el equipo, hechos que coinciden con lo que la familia Valdés ha comentado en entrevistas previas.

Además, hay una escena en la que Carlos Villagrán -Quico- le plantea otra oportunidad a don Ramón, pero él dice que no por lealtad a Roberto. Miguel Valdés aseguró que la representación del conflicto fue fiel en varios aspectos y que entiende que algunas escenas se dramatizan con fines narrativos.

“Oye, Ramón, si yo te dijera que tú puedes ser el protagonista de mi programa. Yo ya no estoy a gusto aquí. Roberto se cree la gran estrella y no me deja brillar. El público nos adora a ti y a mí. Yo voy a dejar el Chavo para tener mi programa. Quiero que vengas conmigo”, le dice Villagrán a don Ramón en la escena de la serie.