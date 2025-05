Karely Ruiz es una influencer mexicana que ha logrado consolidarse como una de las creadoras de contenido exclusivo más populares en redes sociales. Con millones de seguidores y una carrera que comenzó tras una filtración viral, hoy es reconocida por su impacto digital, sus inversiones, su faceta como madre y su estilo de vida. A sus 24 años, ha convertido su imagen en un imperio y genera conversaciones en toda América Latina.

¿Quién es Karely Ruiz y cuántos años tiene?

Karely Alejandra Ruíz García nacida el 28 de octubre del año 2000, en Monterrey, Nuevo León, México, es una de las influencers más populares y famosas de habla hispana. A la fecha, mayo de 2025, tiene 24 años.

Con millones de seguidores en redes sociales, la mexicana ha logrado posicionarse como una de las creadoras de contenido exclusivo mejor pagadas en las plataformas digitales.

Así luce Karely Ruiz es estilo gilbhi. (Imagen creada con IA)

Además, es modelo y presentadora, participó en un programa de televisión llamado “Mitad y mitad” donde concursaba por el amor de Brandon Meza, hecho que fue aumentando su fama y su visibilidad en las redes sociales.

¿Por qué se hizo famosa Karely Ruiz?

Todo cambió drásticamente para Karely Ruiz cuando un exnovio filtró unas fotografías de ella, y aunque en un principio se pudiera pensar que esto afectaría de manera negativa su vida, fue todo lo contrario.

Utilizó esta situación como catapulta en la industria de las creadoras de contenido exclusivo, donde los usuarios pagan una suscripción mensual para acceder a fotos y videos personalizados. De esta, logró contratos e ingresos millonarios y dedicándose de lleno a este medio.

Karely Ruíz ha incursionado en distintas áreas del entretenimiento. Además de su trabajo con contenido exclusivo, ha colaborado con otros influencers, incluyendo a HotSpanish. Juntos han creado una sección en la que una pareja es cuestionada si dejase que su novio pase cinco minutos a solas con la modelo. Si aceptan, pueden ganar un vehículo o una caja fuerte.

Por otra parte, Karely Ruiz también ha explorado su faceta musical. Colaboró con el popular rapero mexicano, Santa Fe Klan, en su nueva canción titulada “Sabes”, cuyo video musical contiene material explicito.

¿Cuánto gana Karely Ruiz por subir contenido en las plataformas digitales?

La suscripción a las cuentas de contenido exclusivo de Karely Ruiz puede superar los 320 pesos mexicanos (17 dólares aproximadamente), se estima, por la cantidad de seguidores, que podría estar ganando hasta 40 millones de pesos mexicanos por año. Asimismo, participa en eventos donde cobra entre 100,000 y 150,000 pesos mexicanos por colaboración.

¿Cómo vivía Karely Ruiz antes de la fama?

La mexicana Karely Ruiz tuvo varios trabajos antes de ser reconocida, ya que viene de una familia humilde y de escasos recursos compuesta por su padre Javier Ruiz, su madre Mayra García y cuatro hermanos.

La creadora de contenido incluso vendió dulces y confites para poder apoyar a economía de su hogar, como consta en una postal que compartió en sus redes sociales donde recuerda esos tiempos de incertidumbre financiera.

"Hoy vine a recordar viejos tiempos y me siento muy orgullosa de lo que he logrado, nunca se me va olvidar de dónde vengo me acuerdo cuando yo vendía dulces y apoyaba a mis papás, y lo seguiré haciendo", escribió la influencer.

También encontró en su hermana menor, Vanessa —quien padece una enfermedad que le impide caminar—, una gran inspiración y fortaleza. Esto la motivó a estudiar un técnico en enfermería para poder ayudar a su hermana y a otras personas en situaciones similares.

¿Cuáles son las redes de Karely Ruíz?

Las redes sociales de la creadora de contenido Karely Ruiz, acumulan millones de seguidores e interacciones. En Instagram aparece como @karelyruiz, con casi 10 millones de seguidores, en TikTok es encontrada como @.karelyruizoficial01 con más de 1 millón de seguidores y en la plataforma X cuyo arroba es @karelyruiz_mx, la siguen aproximadamente 2 millones de personas, sumándole los 10 mil suscriptores que posee en los sitios web de contenido exclusivo y para adultos.

¿El embarazo de Karely Ruiz fue polémico?

Su embarazo, al igual que muchos aspectos de su vida, no se salvó de la polémica y los comentarios mal intencionados. A mediados de 2024, cuando compartió la noticia en redes sociales, enfrentó críticas. Según sus detractores, el tipo de contenido que crea la invalida para ser una madre ejemplar.

¿Cuántos hijos tiene Karely Ruiz?

Karely Ruiz tiene una hija llamada Madisson, cuyo nacimiento anunció el 2 de febrero de 2024. Así lo anunció la influenciadora a través de sus redes sociales.

“Hoy 2 de febrero, el día más feliz de nuestras vidas. Fue un camino duro y difícil, pero cada segundo valió la pena. Bienvenida, Madisson, te prometemos hacerte muy feliz siempre, nuestra princesa ¡SIEMPRE JUNTOS!” Posteó la mexicana.

Días antes del nacimiento de su bebé, Karely Ruiz publicó un video mostrando cómo se preparaba para ir al hospital. En la grabación, revisó cada detalle y explicó de donde proviene el nombre que escogió para su primogénita.

El nombre Madisson proviene de Madison, de origen inglés-germánico, que significa “fuerza” o “batalla”. el nombre se consolidó como uno de los más usados en niñas y ha generado variantes y diminutivos.

¿Quién es el papá del bebé de Karely Ruiz?

Desde que hizo pública la noticia de su embarazo, la influencer y modelo Karely Ruiz, ha sido tema de conversación en redes sociales, no solamente por no alejarse de las plataformas para adultos y seguir realizando contenido, sino también porque no se tenía claridad sobre quien era el padre de Madisson, debido a la privacidad con la que la creadora de contenido mantenía su vida amorosa.

Finalmente, Karely Ruiz presentó al papá de su hija por redes sociales. Se trata de Johnny Echeverría, un DJ bogotano radicado en Monterrey, con quien lleva más de un año de relación y con quien recientemente se habría casado.

“Aquí está el papá para que duerman a gusto”, escribió la influencer junto a una foto al lado de su esposo.

Karely ha mencionado que ambos están felices por la llegada de Madisson y comprometidos con su crianza.

¿Qué opinan los padres de Karely Ruiz de su trabajo?

Inicialmente, sus padres no estaban de acuerdo con la forma en la que ganaba dinero, pero cuando comenzaron a ver los ingresos, cambiaron de parecer.

“Al principio si era difícil para ellos. Me decían ‘es que no me gusta que hagas esto’ y yo ‘pues ni modo’, cumplí 18 y me fui… Pues no les parecía mucho la idea, pero como que lo fueron aceptando ¿qué más le hacían? más que aceptarlo… aparte pues les compré casa y carro y se quedaron callados”, expresó la influenciadora.

Sin embargo, Karely aclara que se fue de su casa para respetarlos, no porque se lo prohibieran.

¿Cuántos noviazgos ha tenido Karely Ruiz?

Karely ha protagonizado algunas relaciones sentimentales que han causado revuelo en los medios y en las redes sociales. En una de ellas estuvo involucrada con el bailarín Pablo Cantú con quien duró solo tres meses.

Después, tuvo un romance con el exjugador Carlos Ulloa y el cantante colombiano Kevin Roldán. Roldán trató de negar lo sucedido, lo que ocasionó que Karely Ruiz expusiera las conversaciones entre ambos.

Otro de los escándalos involucró a la creadora de contenido Karely Ruiz con el rapero Santa Fe Klan con quien se dio un beso en público en el MacroFest de Nuevo León. No obstante, Karely Ruiz aclaró que entre ellos solo existe una amistad y colaboraciones profesionales. Actualmente, Karely Ruiz formó un hogar con el papá de su hija.

¿Cuántas cirugías tiene Karely Ruiz?

La creadora de contenido Karely Ruiz ha compartido a través de sus redes sociales los procedimientos quirúrgicos y estéticos a los que se ha sometido desde que tiene 19 años. La influenciadora se ha realizado cuatro procedimientos de belleza: aumento de busto, liposucción-lipoescultura, rinoplastia y levantamiento de glúteos.

¿Cómo se veía Karely Ruiz antes de todas sus operaciones?

Karely Ruiz, siempre se ha mostrado cómo es y nunca ha negado que se ha sometido a tratamientos estéticos para lucir como la reina del Internet. Por eso, en sus cuentas es común encontrar publicaciones donde muestra el antes y el después de someterse al quirófano.

“Esta soy yo antes de operarme, bonita a mi manera y si decidí operarme fue por gusto y por qué tuve la manera de hacerlo. Todas son HERMOSAS dejen de acomplejarse y si tienen el dinero para operarse HÁGANLO, si quieren entrenar y tener cuerpo ‘fit’ háganlo, no estamos para darle el gusto a nadie, más que a nosotros mismos. Todas tenemos imperfecciones y eso nos hace vernos PERFECTAS”, resaltó la mexicana.

En las imágenes se puede ver que Karely Ruiz usaba brackets y lentes.

¿Cuáles son los negocios de Karely Ruiz?

Karely Ruiz ha dado un enfoque estratégico y a largo plazo para su dinero, invirtiendo en bienes raíces y propiedades, que se van valorizando con el paso del tiempo. En las redes sociales que no permiten el contenido al que ella se dedica, como Instagram y TikTok, la influenciadora realiza contenidos en colaboraciones con marcas reconocidas.

¿Cómo es la lujosa mansión que compró Karely Ruiz en Monterrey?

La modelo e influencer mexicana mandó a hacer una lujosa casa con las ganancias como creadora de contenido para mayores de edad. En sus redes sociales presumió y mostró detalles de la propiedad.

La enorme casa cuenta con salas especiales hechas a su gusto, una piscina de un carril con una fuente circular, una cocina integral con decoraciones doradas, una sala de cine completa para ver películas con toda su familia, terrazas con vistas maravillosas y pasto sintético, también hizo un bar, el cual prometió llenar sólo con jugos porque ya no quiere tomar alcohol.

Por su parte, la habitación de la influencer está completamente alfombrada en tonos cremas, contrario al resto de la casa, junto a su closet que es un cuarto aparte por la cantidad de prendas que tiene y un baño privado que cuenta con una tina de hidromasajes. Se dice que la propiedad podría costar entre los 2 y 6 millones de pesos mexicanos.

La modelo afirmó que su lugar favorito de su nueva casa es el closet, ya que tiene toda su ropa dividida por colores y tipos de ropa, y es justo en este espacio donde más horas de contenido graba.

¿Karely Ruiz piensa retirarse de la creación de contenido exclusivo para mayores de edad?

Karely Ruiz también ha manifestado que se retirará de plataformas de contenido para adultos en un plazo máximo de dos años.

Su intención es enfocarse en proyectos más familiares, continuar con sus inversiones y retomar sus estudios en enfermería. Con la llegada de su hija, planea mostrar una faceta más cercana y conectar con millones de seguidores más.