La familia Aguilar se pronunció oficialmente luego de que circulara en redes sociales la noticia de una pérdida que habría sufrido Ángela Aguilar, actual esposa de Christian Nodal.

La polémica se desató después de que el influencer mexicano conocido como Zorrito Youtubero, cuyo nombre real es Javier Mata, afirmara que Ángela habría estado embarazada de Nodal, pero habría optado por 4bort*r al bebé.

“Desde hace varios días me ha llegado info de que, supuestamente, Ángela estuvo embarazada de Nodal hace mucho, pero que tuvieron que enviar al bebé con San Pedro. Me han llegado pruebas de ello, pero no sé si sea prudente compartir esto. Es muy delicado el asunto”, escribió en una publicación el influenciador, que ya tuvo un roce con el hermano de Ángela, Leonardo Aguilar.