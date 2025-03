La cantante Ángela Aguilar habría enviado una indirecta a la artista Cazzu tras su polémico matrimonio con Christian Nodal.

La artista estuvo presente en la gala de los Billboard Women in Music 2025 en Inglewood, California, donde recibió el Premio Revelación y además subió al escenario a cautivar con su voz, donde estuvo acompañada por Christian Nodal y su papá Pepe Aguilar.

Al subir a la tarima a recibir el galardón expresó lo difícil que han sido para ella los últimos meses debido a su vida personal.

“Este Premio Revelación significa mucho para mí porque este año casi me rompe. Y, sinceramente, he tenido que pararme en el escenario y cantar a través de las lágrimas y he tenido que llorar bajo el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado, y de una historia que nunca ha salido de mi voz. Y aun así, aquí estoy. Sigo cantando, sigo de pie”, detalló.