Una vez más, la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal se encuentra en el centro de la polémica.

La reconocida cantante ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de su más reciente sencillo titulado ‘El Equivocado’, el cual ya está disponible en todas las plataformas musicales desde el 1 de mayo de 2025.

Este nuevo tema ha generado una oleada de reacciones en redes sociales y plataformas de música digital.

Muchos fanáticos han elogiado la canción. No obstante, también ha habido opiniones divididas, ya que algunos usuarios consideran que el estilo o el mensaje no es de su total agrado.

“Por qué el equivocado ? Porque ya tenía mujer ?”; “el equivocado o el ajeno?”; “Que sea feliz mientras pueda, porque el Karma llega y no por equivocación”, fueron algunos comentarios de internautas.

Un detalle que no ha pasado desapercibido es la portada del sencillo, donde se puede ver la mano de la artista luciendo el anillo de compromiso que alguna vez le dio Christian Nodal.

A través de redes sociales, la cantante ha expresado su emoción y alegría por compartir su nuevo tema.

“El Equivocado es una canción que me abraza en esta nueva etapa. Producirla fue un acto de amor, y cantarla, una forma de agradecer no solo a quien me hace sentir todo, sino también a quienes han creído en mí y en lo que construyo con el corazón", expresó Aguilar vía Instagram.