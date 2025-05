Las críticas que recibió Ángela Aguilar en video de Kunno

En los últimos días se conoció que Christian Nodal estuvo con su pequeña hija, Inti, tras varios meses de no estar con ella, lo que generó todo tipo de reacciones en redes sociales, tras ver al cantante con su hermosa bebé en sus brazos. Este encuentro se dio tras el viaje de Cazzu a México, en donde ella también aprovechó para hablarle a los medios sobre su relación con su ex y Ángela Aguilar.

¿Cuál fue el video que Kunno publicó junto a Ángela Aguilar?

Mientras Christian Nodal estaba compartiendo tiempo con Inti, Ángela Aguilar estuvo compartiendo con Kunno, quien subió un post a su cuenta oficial de Instagram en donde se le ve junto la esposa del mexicano bailando y cantando su nuevo lanzamiento musical ‘Nadie Se Va Cómo Llegó’, canción en la que colaboró junto a Marc Anthony.

¿Qué comentarios dejaron en el video de Kunno junto a Ángela Aguilar?

Tras la publicación del video en el que Kunno y Ángela compartían un momento de diversión y de promoción de la nueva canción de la cantante, no demoraron en llegar los comentarios de las personas que no quieren para nada a Aguilar, pues mensajes como “Dios te guarde Angelita y se le olvide donde”, “Noo Kunno, justo cuando me estabas empezando a caer bien”, “No te deseo el mal, pero él te va a cambiar por otra”, “tantas, te juntas con la más funada”, se repiten una y otra vez, hasta el punto de que el influencer restringió la opción de comentar.

Cazzu mostró empatía hacia Ángela Aguilar por los mensajes negativos que recibe

Mencionado anteriormente, Cazzu estuvo en México en donde aprovechó para darle entrevistas a la prensa de ese país y como era de esperarse, recibió preguntas sobre su expareja y ella no dudó en aclarar que no está de acuerdo con todo el peso que ha recibido Ángela Aguilar con respecto a los comentarios negativos que le llegan y mostró empatía hacia ella, sin embargo, dejó claro que no es quién para defenderla.

Por otro lado, también mencionó que nunca prohibió que Aguilar se acercara a su hija y de hecho dijo que tanto ella como Christian Nodal tiene el derecho de relacionar a su hija con personas cercanas a ellos.