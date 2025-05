La polémica relación entre Cazzu y su exnovio Christian Nodal todavía sigue siento noticia, sin embargo, aunque los involucrados tratan de no hablar del tema, es imposible que la prensa no les pregunte cómo están conviviendo entorno a ser padres de Inti y, además, la argentina ha respondido preguntas sobre Ángela Aguilar.

Artículos relacionados La casa de los famosos Cuatro participantes quedaron nominados en La casa de los famosos, así va la placa

¿Qué habló Cazzu sobre Ángela Aguilar?

En medio de su visita a México, Cazzu fue abordada por los medios de ese país y aprovecharon para hacerle muchas preguntas sobre su relación personal con Ángela Aguilar y Christian Nodal, de hecho, también habló de Belinda.

En medio de una conversación con el periodista Alan Morales, Cazzu mostró cierta empatía hacia Ángela Aguilar debido a los comentarios negativos que recibe, pues expresó que le parece injusto y no apoya el trato que ha recaído en su contra, pero aclaró que no la defiende porque ese no es su papel.

Artículos relacionados Andrea Valdiri ¿Andrea Valdiri está embarazada? Foto de la influenciadora sería la prueba

¿Cazzu le prohibió a Ángela Aguilar que estuviera cerca de su hija?

A través de diferentes medios y en redes sociales se ha especulado que Cazzu interpuso una denuncia para que Ángela Aguilar no se le acercara a Inti, sin embargo, la cantante argentina les puso fin a los rumores, una vez más, manifestando que eso no es cierto y justificó que tanto ella como Christian Nodal, tienen la potestad de que las personas a su alrededor conozcan a su hija.

Por otro lado, Cazzu aprovechó el espacio para mencionar que a ella lo único que le importa es que no se le vulneren los derechos a su hija y a ella como su mamá, pero del resto, no se involucra en lo que no le corresponde.

¿Cazzu habló mal de Belinda?

En medio de las entrevistas, a Cazzu le mencionaron a Belinda haciendo referencia del comentario que la mexicana le dejó tras el estreno de su canción ‘Con Otra’, pues en él, Belinda le mostró su apoyo y esto fue mediático para muchos, ya que lo vieron como la unión de las dos cantantes en contra de su ex, per, Cazzu calmó la tormenta diciendo que otros lo veían desde el lado polémico y confesó que si se da tener una colaboración con Belinda, es porque eso tuvo que darse.