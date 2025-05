Manelyk González conocida como la reina de los realities, protagonizó una escena en la última gala de La casa de los famosos All Star, pues siendo una exparticipante del reality de la vida en vivo, la mexicana sigue dando de qué hablar e increíblemente todavía no se cree que ya no sea una de las participantes de este formato.

Artículos relacionados La casa de los famosos Cuatro participantes quedaron nominados en La casa de los famosos, así va la placa

¿Qué pasó en el altercado entre Manelyk y Niurka en vivo?

A través de las redes sociales se ha viralizado un video en donde Manelyk y Niurka discuten en medio de la gala de La casa de los famosos All Star en la noche del jueves 29 de mayo, pues mientras la actriz trata de hablar, Mane la interrumpe dejándole claro que, así como ella no pudo hablar porque fue interrumpida, le haría lo mismo a Niurka, sin embargo, mientras la actriz se veía molesta al tratar de callarla, la chica reality se divertía al no dejarla hablar.

Por su parte, Niurka le decía a su excompañera de La casa de los famosos que ella estaba llena de “envidia”, pero Manelyk le respondía que lo mismo le pasaba a ella. Aunque se pudo sentir la incomodidad en la gala, quienes sí se divertían en era Alfredo Adame y Lupillo Rivera, quienes no pudieron contener la risa en medio del espectáculo que estaba dando las dos mujeres.

¿Por qué Niurka y Manelyk tienen rivalidad?

Pese a que no se conocían, Niurka reveló que Manelyk no sería rival para ella en La casa de los famosos All Star y antes de empezar el programa, la actriz ya habría declarado la rivalidad en contra de la chica reality, justo porque ella habría hablado de Leslie Gallardo, otra reconocida mexicana que ha participado en otros realities junto a Mane.

Artículos relacionados Andrea Valdiri ¿Andrea Valdiri está embarazada? Foto de la influenciadora sería la prueba

¿Cómo le fue a Manelyk en La casa de los famosos All Star?

Su salida, como era de esperarse, generó todo tipo de reacciones, pues su participación la llevaba a perfilarse como la ganadora de La casa de los famosos All Star, pero su salida sorprendió a sus seguidores y, de hecho, a quienes no lo son. Sin embargo, su destacada participación en este formato la llevó a La casa de los famosos Colombia, en donde se hizo querer no solo por los participantes sino por los televidentes que se gozaron su visita.