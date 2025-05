Una de los seres vivos más amados en el mundo son los perritos, seres sintientes que los único que les falta es hablar y ¿cómo no amarlos?, si tienen una gran capacidad de razonar, ser brillantes, inteligentes, fieles y, sobre todo, leales. Por eso y todas las razones posibles, los videos, fotos o noticias de perritos son los más vistos en internet y aquí te contaremos una tierna historia.

¿Cuál fue el perrito que participó en un simulacro fingiendo ser víctima?

En las últimas horas, a través de las redes sociales se viralizó un video de un perrito aparentemente en estado de abandono, quien participó en un simulacro organizado por los bomberos y es que precisamente se ve al canino con sus patas para arriba cumpliendo con su rol de víctima junto a otra persona que hacía la actividad.

En el clip se puede apreciar a una persona en el piso y al lado el perrito que actuó a la perfección y se robó la atención de quienes estaban a su alrededor, pues no duraron en sacar sus celulares y grabar el tierno gesto mientras los bomberos seguían con su actividad, capacitando a los ciudadanos.

Las reacciones que dejó el perrito que participó en un simulacro de los bomberos

Como era de esperarse, el tierno video generó todos los comentarios y opiniones de amor hacia el peludito que al parecer le alegró el día a más de uno y no solo a los que vieron el video, sino de los que pudieron apreciar presencialmente la maravillosa escena en la que demuestra que los perros no son solo animales, sino que son seres vivos que solo les falta hablar, pero que, sin duda, eso no es un impedimento para comunicarse a la perfección con los seres humanos.

¿Por qué el perro imitó al humano que participó en el simulacro según la ciencia?

Según investigaciones de Investigaciones del Department of Ethology en la Universidad Eötvös Loránd (Budapest), dirigidas por la investigadora Ádám Miklósi, han mostrado que los perros pueden reconocer expresiones emocionales humanas y pueden responder de forma empática ante el llanto o el dolor humano, además, en pruebas experimentales, algunos perros intentan consolar a humanos tristes.

En otros estudios, se ha evidenciado que los perros pueden imitar comportamientos de humanos y de otros perros y no siempre se hace conscientemente, sino como una forma de integración social o respuesta emocional.

Entonces lo que pudo ocurrir aquí es que el peludito probablemente tuvo una mezcla de imitación social, contagio emocional y respuesta empática, reaccionando emocionalmente al contexto y actuó de forma congruente con lo que observaba, como si se sumara al estado colectivo del entorno.