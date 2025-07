Yina Calderón reaccionó a declaraciones de Lina Tejeiro: "Yo no me pongo a chillar"

Yina Calderón decidió pronunciarse tras ver la polémica que armó por su comentarios sobre el físico de Lina Tejeiro y ver las declaraciones de la actriz.

Yina Calderón expuso en medio de una transmisión en vivo que quería aclarar el tema de la polémica con Lina Tejeiro tras ver la ola de comentarios negativos que estaba recibiendo.

Yina Calderón aseguró que nunca se imaginó que sus comentarios sobre el físico de Lina fueran a volverse una polémica y ya varias personas la estaban 'funando' por meterse con las personas de talla grande.

Me han tirado súper duro que porque dije que Lina Tejeiro está gorda, que por qué me meto con las gordas, que todo lo que digo es malo.

Yina Calderón aclaró por qué dijo que Lina Tejeiro estaba gorda y según contó fue solo una respuesta que dio cuando le preguntaron por la actriz.

Lo único que dije fue que a mi parecer, sin tener ningún problema con ella porque no me cae mal, se ve mejor flaca.

Yina confesó que ella siempre ha sido sincera y que no iba a ser 'hipócrita' al decir que le gustaba como se veía Lina Tejeiro en la actualidad.

Yina Calderón no le pidió disculpas a Lina Tejeiro hasta el momento, ya que aseguró que ella no dijo nada malo y solo dio su opinión.

Además, puso de ejemplo cuando a ella le han hecho comentarios feos acerca de su aspecto físico, asegurando que ella no hacía drama por eso.

Es como cuando ustedes me dicen que cuando estoy gorda me parezco a fiona y yo no me pongo a chillar.