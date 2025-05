La empresaria Yina Calderón reveló que no ha podido visitar ni hablar con Epa Colombia luego de enterarse que está en la cárcel pagando su condena por su caso con TransMilenio.

La creadora de contenido desconocía la situación legal de la empresaria debido a que Epa Colombia fue capturada un día después de que ella entrara a La casa de los famosos Colombia, donde no suelen recibir información del exterior.

Yina Calderón se enteró de la situación luego de que quedara eliminada del reality, destacando el shock que le provocó la noticia, pues no se imaginaba que Epa Colombia estuviera viviendo algo así.

Indicó que al no ver que fue a algún 'Congelado' o que le gritaba desde afuera como suelen hacerlo varios fanáticos, ella creyó que Epa Colombia se había enojado con ella por algo que habría dicho o hecho en el reality.

Detalló que ha intentado comunicarse con Karol Samantha, prometida de Epa Colombia, para poder organizar y que pueda ir a visitarla, pero confesó que ha sido imposible.

"La comunicación con Karol ha sido un poco compleja, yo le escrito 'Karol para ir a ver a Epa', no sé si está muy ocupada (...) mi hermana Leonela es abogada y va a entrar a ver si de pronto me mete a la lista porque Karol me deja en visto todo, ha sido como reacia", señaló en entrevista con 'Los 40 Colombia'.