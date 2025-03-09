Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio preocupa a sus seguidores al contar la complicación de salud que enfrenta: ¿qué dijo?

Yeferson Cossio causó preocupación entre sus seguidores al contar la complicación de salud que sufrió en Singapur.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Yeferson Cossio
¿Por qué la salud de Yeferson Cossio está afectada? | Foto: Canal RCN

Yeferson Cossio se ha posicionado como uno de los creadores de contenido digital más destacados del país por la especial conexión que tiene con su público y, también, por compartir varios acontecimientos de su vida mediante sus redes sociales.

Además, el nombre del influenciador se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales por revelarles a sus seguidores que está atravesando por un complicado estado de salud durante su viaje en un país asiático.

¿Por qué Yeferson Cossio está afectado de salud en estos momentos?

Recientemente, Yeferson Cossio compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 12 millones de seguidores, les contó a sus seguidores que está en un viaje internacional visitando Singapur. En la historia reveló las siguientes palabras:

“Empezamos mal en Singapur. Me intoxiqué. Estoy vomitando hasta lo que no tengo. Probé una comida típica de aquí: Siew Mai, creía que era solo cerdo, pero era cerdo con camarones revueltos. Yo soy alérgico a los camarones y aquí estoy con la garganta cerrada que no puedo respirar casi”, añadió Cossio.

Con base en estas palabras, el creador de contenido digital generó una gran preocupación por parte de sus seguidores, pues están a la espera de una pronta recuperación de su parte para que tenga una buena estadía en el país asiático.

Doctor
Yeferson Cossio reveló que debe guardar reposo. | Foto: Freepik

Cabe destacar que en la fotografía se evidencia en el rostro del creador de contenido que no está atravesando por un buen momento. Sin embargo, reveló a través de sus palabras que hará todo lo posible para tener una pronta recuperación.

¿Por cuánto tiempo estará Yeferson Cossio lejos de su novia Carolina Gómez?

Es clave mencionar que una de las parejas más estables en el mundo del entretenimiento son Yeferson Cossio y Carolina Gómez, quienes han construido una especial relación tras los diferentes contenidos que han compartido mediante sus redes sociales.

Yeferson Cossio
¿Cuánto tiempo estará Yeferson Cossio fuera del país? | Foto: Canal RCN

Además, Carolina compartió recientemente la nostalgia que sintió tras el distanciamiento que tendrá con Yeferson Cossio, pues detalló mediante una de sus publicaciones la tristeza que sentirá al estar un mes separados:

“Ayer Yef se fue de viaje, vuelve en un mes. No me gustan estas despedidas”, añadió Carolina Gómez.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

