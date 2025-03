Yaya Muñoz, la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, luego de haber obtenido la menor votación del público, reaccionó al conocer que la influenciadora, novia de la Liendra, su amigo en el reality, no estuviera de cuerdo con su amistad.

En entrevista en el programa 'Mañana Express', a la exparticipante de la casa más famosa de Colombia se le mostró un video de la reacción de Dani Duke al apoyo que le brindó la Liendra dentro del programa haciéndole campaña para que votaran por ella y pudiera seguir en la competencia.

Asimismo, también contradijo al joven para que no votaran por ella.

Tras ver este video, Yaya Muñoz habló al respecto indicando lo sorprendida que había quedado, pues no se esperaba que no fuera de su agrado.

“Quedé plop, no sé qué decir ante eso, era de las personas que menos esperaba esa reacción y comentarios, no sé qué le hice, qué le molestó o qué le generó inseguridad a ella, no lo esperaba porque la nombraba mucho y cada vez que tenía la oportunidad de hablar con ‘Lali’ le decía que era muy bonita. No sé qué pudo pasar para que ella reaccionara así”, señaló.