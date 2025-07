Los nombres de Yana Karpova y Marlon Solórzano han sido noticia en los últimos días luego que se confirmara que estaban saliendo y empezando una relación amorosa.

La cantante rusa y el influenciador antioqueño empezaron a ser asociados sentimentalmente luego de La casa de los famosos Colombia.

En diferentes eventos sociales y en redes sociales se podía evidenciar la cercanía entre Yana y Marlon, sin embargo, ellos aseguraban que eran amigos y tenían una relación laboral.

Sin embargo, en los últimos días tras ser captados juntos, ambos confirmaron que sí se estaban dando una oportunidad en el amor.

Precisamente, tras hacerse oficial este amorío, la cantante rusa abrió un espacio de preguntas en sus redes y allí le preguntaron por la opinión de Melissa Gate sobre su relación con Marlon Solórzano.

Esto porque el actor e influenciador en medio de un congelado en La casa de los famosos Colombia dejó claro que sentía atracción y gusto por Melissa desde el principio.

Yana aprovechó la pregunta de su seguidor para confesar que ella tras empezar su relación con Marlon Solórzano decidió hablar con Melissa Gate sobre el tema.

La cantante rusa aseguró que al momento de comentarle el tema de su relación a Melissa Gate, la finalista de La casa de los famosos Colombia no le prestó mayor atención y prefirió omitir el tema.

Yana confesó que, ella creía que su reacción le había dejado claro que no le importaba y que tampoco tenía problema con ella a pesar que el actor había estado detrás de ella tiempo atrás.

Yo creo que a Melissa no le importa la verdad, yo ya hablé con ella por teléfono y le comenté del tema y no me dijo nada. Yo creo que ella no opina nada.