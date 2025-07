La Jesuu tras recuperar su cuenta oficial de Instagram decidió compartir un video en el que le respondió a su excompañera de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate.

La Jesuu compartió un video el cual empezaba con unas declaraciones de Melissa Gate en donde expresaba su molestia porque una persona cercana a ella se estaba hablando con La Jesuu y Karina García.

A mí no me recibe él porque se va a hablar con La Jesuu y Karina, eso es lo que me trastorna más.