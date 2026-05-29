WANNA se tomó Bogotá y marcó un nuevo paso en el género urbano

WANNA sigue avanzando en la música urbana colombiana. La artista barranquillera se presentó el sábado 9 de mayo en el Coliseo MedPlus de Bogotá durante el evento “Clásicos del Reggaeton Vol. 2”, una de las citas más importantes para los seguidores del género en el país.

En esa noche, la cantante compartió escenario con figuras reconocidas del reggaetón como Ñejo, De La Ghetto, J Álvarez, LuiG 21+, Jory Boy y Ñengo Flow.

¿Por qué WANNA hace historia en “Clásicos del Reggaeton Vol. 2”?

La presentación de WANNA marcó un momento importante en su carrera porque llegó a un escenario de gran formato y ante más de 22.000 asistentes.

Durante el evento, la cantante presentó una puesta en escena con más de 12 bailarines. La producción estuvo pensada para un espectáculo masivo, con baile, energía y una conexión directa con los asistentes. La respuesta del público confirmó el crecimiento que ha tenido la artista en los últimos meses.

Este paso también tiene un valor especial porque WANNA se convierte en una de las artistas colombianas jóvenes que ha compartido escenario con varios exponentes puertorriqueños de alta trayectoria.

¿Cómo crece WANNA en la música urbana?

La presentación en Bogotá no es el único logro reciente de WANNA. En las últimas semanas, la artista también ha participado en eventos musicales en Medellín y el Valle del Cauca. En esos escenarios compartió programación con artistas como Nío García, LuiG 21+ y Jowell & Randy.

El crecimiento de WANNA también ha despertado interés en personas de la industria musical. Productores, medios especializados y equipos vinculados al mercado internacional han comenzado a seguir su trabajo. Esto muestra que su carrera empieza a tener más visibilidad fuera del circuito local.

¿Qué viene para WANNA después de este logro?

Después de su participación en “Clásicos del Reggaeton Vol. 2”, WANNA prepara el lanzamiento de “AWBLW”, su nuevo sencillo. La canción tendrá una base dancehall y estará enfocada en el baile, uno de los elementos que más identifica su propuesta artística.

El 2026 se perfila como un año clave para la cantante. Su equipo proyecta nuevos lanzamientos, colaboraciones y presentaciones que buscarán fortalecer su presencia en Colombia y abrir más espacios en otros mercados.