Valentina Taguado sorprendió al confesar en ¿Qué hay pa’ dañar? que no le gusta dar entrevistas

Valentina Taguado habló con honestidad sobre las razones que la llevan a evitar las entrevistas públicas.

Valentina Taguado explicó en ¿Qué hay pa’ dañar? por qué evita las entrevistas. (Foto: Canal RCN)

En una reciente emisión de ¿Qué hay pa’ dañar?, la presentadora Valentina Taguado sorprendió al revelar por qué no disfruta dar entrevistas.

Con su característico estilo directo y espontáneo, habló sobre cómo prefiere mantener ciertos aspectos de su vida fuera del foco mediático y explicó las razones detrás de su decisión.

¿Por qué Valentina Taguado no da entrevistas?

En el programa matutino de la app de Canal RCN, que se emite desde las 6 de la mañana, Valentina Taguado y Johana Velandia entrevistaron a la actriz Zulma Rey.

En medio de la entrevista, la locutora y creadora de contenido contó abiertamente: “A mí no me gusta dar entrevistas, no me llamen para entrevistas. No me gusta porque siento que los medios tergiversan demasiado la información”.

Además, reveló que los titulares suelen ser muy amarillistas, y que muchas veces el público se queda solo con el título y no con el contenido real de la nota periodística. “Yo no vuelvo a dar entrevistas, no me interesa ir a un podcast, no me interesa absolutamente nada”, afirmó.

Por su parte, la invitada al programa, la actriz Zulma Rey, reconoció que también le cuesta dar entrevistas, pero resaltó la importancia de comunicar su trabajo al público. “Si no usamos estos espacios, ¿cómo le contamos a la gente que tenemos un musical maravilloso que vale la pena que vaya y vea?”, explicó.

Aunque Zulma admitió que, recientemente, en medio de una entrevista respondió a una pregunta normal, al ver la edición después sintió que su respuesta se interpretó de otra manera.

¿Qué piensa Valentina Taguado sobre su labor en Qué hay pa' dañar?

Sin embargo, Valentina Taguado habló sin filtros sobre la parte positiva de su labor y confesó que, por supuesto, el dinero es algo importante. Pero, más que eso, resaltó su trabajo en ¿Qué hay pa’ dañar?, porque el formato le permite ser ella misma y no hablar de chismes algo que en cuatro años no había podido hacer.

Por el contrario, pueden hablar de sus propias vidas y reírse de las anécdotas de los tres conductores del programa matutino.

Por supuesto, los comentarios estaban divididos entre los usuarios: algunos apoyaban la posición de la locutora, mientras que otros la criticaban por su postura.

