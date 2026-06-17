La agenda musical colombiana suma nuevos estrenos con propuestas de diferentes géneros.

Tury presenta “Jack el Farro” junto a GeezyDee

El artista paisa Tury lanzó “Jack el Farro”, una colaboración con GeezyDee que marca un nuevo paso en su carrera dentro de la música urbana. La canción ya está disponible en plataformas digitales.

El sencillo combina ritmos actuales con una letra enfocada en la actitud, la ambición y el deseo de avanzar. Con esta propuesta, Tury busca fortalecer su presencia en la escena urbana colombiana y ampliar su conexión con nuevos públicos.

El lanzamiento llega en una etapa de crecimiento para el artista de Medellín, quien ha construido su proyecto musical a partir de la constancia, la autenticidad y una identidad cercana a las nuevas generaciones.

Osman estrena “Necesidad”, una canción de afrobeat romántico

El cantautor cartagenero Osman presentó “Necesidad”, un sencillo que aborda una historia de amor que aparece de manera inesperada y termina volviéndose importante en la vida de una persona.

La canción fue escrita por Osman, Jesús Córdoba y Dayth Ares, y producida por Jony Lams en Medellín. Su sonido mezcla elementos del afrobeat con una línea romántica y una interpretación directa.

El estreno llega después de que Osman participara como artista invitado en el concierto de Nicky Jam en Bogotá, donde se presentó ante más de 36.000 asistentes en el Estadio El Campín.

La Gente de Omar Geles lanza “Amor hecho en letras”

La Gente de Omar Geles presentó “Amor hecho en letras”, un proyecto en formato DVD que rinde homenaje al compositor vallenato Omar Geles. La producción reúne nuevas versiones de cuatro canciones de su autoría.

El álbum incluye “Por querer olvidarte”, “Te dejé”, “El orgullo” y “El miedo mata sueños”. Estas canciones son interpretadas por José Mojica y Ebert Fuentes, con Esneider Díaz en el acordeón.

Grabado en Valledupar, el proyecto busca acercar el legado de Omar Geles a nuevas generaciones, manteniendo el sentimiento vallenato y sumando una lectura actual desde los integrantes de la agrupación.

Martina Camargo presenta “Gritan los Corazones”

Martina Camargo lanzó “Gritan los Corazones”, una canción producida por Chaco World Music que convierte el ambiente del fútbol en un mensaje de unión y paz.

La propuesta mezcla sonidos del Caribe colombiano, como la tambora y la cumbia sabanera, con elementos contemporáneos. La canción busca destacar la música como un punto de encuentro entre culturas y públicos.

El lanzamiento también cuenta con una versión remix electrónica realizada por Mr. Pauer, pensada para escenarios festivos, eventos deportivos y espacios de baile. Con esta canción, Martina Camargo reafirma su trabajo alrededor de las músicas tradicionales y su conexión con mensajes sociales.