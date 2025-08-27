Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Traición en MasterChef? Participantes que nombraron a Julián Zuluaga como el eliminado

Varias de las celebridades auguraron que Julián Zuluaga iba a salir de MasterChef Celebrity, hasta un amigo se incluyó.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Julián Zuluaga
Participantes que nombraron a Julián Zuluaga como el eliminado | Foto del Canal RCN.

El actor Julián Zuluaga se convirtió en el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity, 10 años. El más joven de la competencia logró avanzar hasta un punto importante del programa del Canal RCN, pero resulta que sus compañeros no le tenían tanta fe.

¿Por qué decían que Julián Zuluaga debía ser el eliminado de MasterChef Celebrity, 10 años?

En diferentes ocasiones, Julián Zuluaga demostró que estaba aprendiendo a cocinar y que se le dificultaba estar a la par en comparación con otras celebridades; de hecho, eso hizo que parte del público quisiera verlo afuera.

Sin embargo, aún y con críticas, el artista demostró ver luz en la oscuridad y actuar desde el amor, razón por la que se ganó el cariño de una buena parte de los televidentes.

Pese a lo anterior, resulta que varios de los participantes de MasterChef Celebrity no le tenían fe a Julián desde antes del reto de eliminación, así lo dejaron ver a través de un video en el que se sinceraron sobre la ahora excelebridad de la cocina más importante del mundo.

Julián Zuluaga
Julián Zuluaga cocinando por última vez en MasterChef | Foto del Canal RCN.

¿Cuáles participantes de MasterChef Celebrity dijeron que iba a eliminar a Julián Zuluaga?

Quienes predijeron la eliminación de Julián Zuluaga fueron: Michelle Rouillard, Ricardo Vesga, Caterin Escobar, Raúl Ocampo, entre otros. Algunas palabras de las celebridades asombraron.

Para Michelle, la probabilidad de que Julián se fuera de MasterChef era alta, esa misma idea la compartieron, sin dudarlo, Ricardo y Caterin. No obstante, Raúl, siendo el amigo de Julián, se sumó a la tendencia de que su joven colega iba a ser el eliminado.

"Por como he visto hablar a la persona, diría que es Julián", sentenció Raúl Ocampo.

Julián Zuluaga
Julián Zuluaga se fue satisfecho de MasterChef | Foto del Canal RCN.

Por su parte, el humorista Pichingo expresó que vio un poco "embalado" a Julián, pues el actor se mostró desconcentrado, mientras que, Michelle añadió que la falta de tranquilidad es lo que lo llevó a la eliminación de MasterChef Celebrity, 10 años.

Adicionalmente, Pichingo se sinceró y remarcó que Zuluaga recibió presión tanto de los chefs como de algunos de sus ahora excompañeros. "Siento que todos están ahí, encima", agregó Ricardo Vesga.

 

