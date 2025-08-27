Sofía Avendaño se mostró sin escrúpulos y estrenó predominante tatuaje en su brazo | VIDEO

La bailarina y modelo trans Sofía Avendaño no para de dejar de llamar la atención. Después de haber arremetido en contra de Yina y Juliana Calderón, apareció en un video que dejó mucho por pensar.

¿Cómo se ve el físico de Sofía Avendaño?

Por un lado, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 expuso su figura. En el clip se puede observar su físico, ya que se grabó frente a un espejo y se puede denotar que usó un conjunto de dos piezas.

Al parecer, Avendaño se mostró de dicha manera como respuesta para aquellos que suelen criticarla de manera constante, especialmente por su físico y transición. Los seguidores de la también influencer halagaron lo tonificada que se ve y no dudaron en replicar el contenido.

Sin embargo, a ello se sumó una marca, ya que la modelo estrenó un nuevo tatuaje.

Sofía Avendaño mostró su figura actual | Foto de Buen día, Colombia.

¿Cuál es el nuevo tatuaje de Sofía Avendaño?

En distintos momentos, Sofía Avendaño había dicho que no le gustaba del todo mostrar sus brazos por cuenta de tatuajes que se hizo en el pasado y que ahora no le atraen, pero tal parece que eso cambió porque la influenciadora dejó ver el predominante tatuaje que se hizo en uno de sus brazos.

Sí, aparte de grabar su figura, todo parece indicar que la exparticipante de La casa de los famosos se mandó a tatuar uno de sus brazos, pero no se trató de cualquier diseño debido a que prácticamente cubre una de sus extremidades.

En cuanto al diseño, se puede denotar en el video que es una galaxia, pero no se sabe más al respecto. Es decir, no se tiene conocimiento de si cuenta con algún significado para la bailarina, aunque lo que sí se puede ver es que este nuevo tatuaje habría tapado otras marcas que Avendaño tenía en esta parte de su físico.

Como suele suceder, Sofía Avendaño generó distintas reacciones, tanto de amor como desacuerdos. La modelo ha dicho que siente que se encuentra en uno de sus mejores momentos.