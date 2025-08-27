Taylor Swift y Travis Kelce estarían comprometidos desde hace semanas

El romance entre Taylor Swift y Travis Kelce habría dado un paso mucho más serio del que sus fanáticos imaginaban.

Según declaraciones recientes, la pareja ya estaría comprometida desde hace casi dos semanas, aunque apenas ahora comienzan a conocerse los detalles.

¿Hace cuánto están comprometidos Taylor Swift y Travis Kelce?

Ed Kelce, padre del jugador de la NFL, reveló en una entrevista que Travis le pidió matrimonio a la cantante “no hace ni dos semanas”.

Aunque el plan original era esperar algunos días más, el deportista decidió adelantarse y sorprender a Taylor en un momento inesperado.

Travis Kelce le propuso matrimonio a Taylor Swift en una ceremonia privada. (Foto Jamie Squire / AFP)

¿Cómo fue la pedida de mano de Taylor Swift y Travis Kelce?

El lugar elegido fue un jardín en Lee’s Summit, Missouri, donde la pareja hizo una breve parada para tomar una copa de vino antes de dirigirse a cenar.

Fue allí donde Travis se arrodilló y le pidió matrimonio a la estrella del pop, en un gesto que, según su padre, llevaba meses planeando.

¿Cómo anunciaron su compromiso Taylor Swift y Travis Kelce?

Tras la emotiva pedida, Taylor y Travis decidieron compartir la noticia con sus seres queridos a través de una videollamada por FaceTime.

Ed Kelce contó que recibió la llamada en medio de una práctica de los Philadelphia Eagles, y no pudo ocultar la emoción al enterarse.

Semanas después, el martes 26 de agosto, la pareja confirmó públicamente la noticia con una publicación conjunta en Instagram.

Allí escribieron: “Your English teacher and your gym teacher are getting married 🧨”, una frase cargada de simbolismo: ella, como compositora que llena sus canciones de referencias literarias, y él, como jugador de fútbol americano.

El emoji de dinamita también fue intencional, pues hace alusión al acrónimo “TNT” que puede leerse como Taylor and Travis.

La publicación estuvo acompañada por “So High School”, tema del más reciente álbum de Taylor, lanzado el año pasado y dedicado a su ahora prometido Travis Kelce.

En la canción, la artista describe cómo su relación la hace sentir como una adolescente enamorada, con la emoción de estar en el colegio cada vez que está junto a él o incluso al mirarlo.

Además, resalta cómo Travis siempre tuvo claro desde el inicio que quería estar con ella… y finalmente lo consiguió.



Aunque aún no hay fecha definida para la boda, el padre de Travis aseguró que la pareja está profundamente enamorada y que ese cariño se refleja cada vez que comparten momentos con sus familias.

¿Cuál es la cronología de la relación entre Taylor Swift y Travis Kelce?

La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce ha capturado la atención del público desde 2023, y a lo largo de los años se han convertido en una de las parejas más comentadas del entretenimiento y el deporte.

Taylor y Travis, ambos de 35 años, se conocieron en julio de 2023, cuando la cantante se presentó en el Arrowhead Stadium de Kansas City como parte de su Eras Tour. Después de aquel concierto, Travis invitó a la artista a asistir a uno de sus partidos en septiembre, y desde entonces comenzó a consolidarse la conexión entre ambos.

En octubre de 2023, la pareja confirmó los rumores al aparecer juntos, de la mano, en la fiesta posterior a Saturday Night Live. Desde ese momento, se convirtieron en una de las relaciones más seguidas de Hollywood y la NFL.

Taylor Swift y Travis Kelce celebrando la victoria de los Kansas City, equipo de Travis, en el SuperBowl. (Foto Ezra Shaw / AFP)

En junio de 2024, Taylor y Travis dieron un nuevo paso al compartir una selfie en Instagram, oficializando así su romance en redes sociales. Exactamente un año después, debutaron en una alfombra roja durante el Tight End University, el campamento de verano de tres días que el jugador organiza en Nashville.

¿Taylor Swift predijo su relación con Travis Kelce?

Con más de 15 años de carrera, Taylor Swift ha escrito canciones que han marcado a toda una generación y que hoy resurgen a propósito de su compromiso con Travis Kelce. Algunas letras de sus primeros discos vuelven a ser tendencia, pues parecen anticipar lo que sería su relación con el jugador de la NFL.

Una de ellas es “Fifteen”, lanzada en 2008 e inspirada en su mejor amiga Abigail. En esta canción, Taylor habla de la adolescencia y de cómo en la vida hay cosas más grandes que salir con “el chico del equipo de fútbol americano”, frase que ahora sus fans relacionan con su historia actual junto a Travis.

La otra es “You Belong With Me”, también de 2008 e incluida en el álbum Fearless. En su letra y video musical, Taylor interpreta a una chica que está enamorada de un jugador de fútbol americano cuya novia no lo valora, y que en realidad debería estar con ella.

Ambas canciones, que en su momento parecían simples relatos juveniles, hoy cobran un nuevo significado para los seguidores de Swift, pues reflejan coincidencias sorprendentes con la vida de la artista en 2025.