Sofía Avendaño enseñó cómo se encuentra la “hija” de B-King: “está feliz con su abuela”

Sofía Avendaño habría visitado recientemente a la mamá de B-King y aprovechó para enseñar cómo luce la “hija” de B-King.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sofía Avendaño mostró cómo está la “hija” de B-King y sorprendió con su ternura
Así luce la “hija” de B-King según Sofía Avendaño: “está feliz con su abuela”. (Foto Canal RCN).

A casi dos meses de la muerte de Bayron Sánchez, mejor conocido en la industria musical como B-King, Sofía Avendaño, amiga cercana a la familia, habría visitado recientemente a la mamá del artista, donde tuvo la oportunidad de ver a la “hija” del cantante y grabar un video para mostrar cómo luce actualmente.

¿Quién es la “hija” de B-King y cómo luce actualmente?

Como muchos de sus seguidores saben, B-King no tuvo la oportunidad de convertirse en padre biológico, pues estaba enfocado en su carrera musical. Sin embargo, consideraba a sus mascotas como sus propios hijos, entre ellas una perrita de raza pitbull a la que llamó Riqueza.

B-King
B-King estaba en México por temas de trabajo | Foto del Canal RCN.

La perrita permanecía al cuidado de un familiar cuando el artista fue reportado como desaparecido en México y posteriormente hallado sin vida en ese país, donde había sido contratado para una presentación en vivo.

Ahora bien, tras dos meses de su fallecimiento, Sofía Avendaño, amiga cercana a su familia, compartió en redes sociales lo que habría sido una reciente visita a la casa de la mamá de B-King, en la que tuvo la oportunidad de ver a Riqueza.

“Niñas, miren a Riqueza, cómo está de hermosa. La hija de @bkingoficial está feliz con su abuela @nanasc04”.

Vale la pena destacar que, tras el fallecimiento del cantante, Riqueza se ha convertido en uno de los recuerdos más especiales que mantiene viva la memoria de B-King entre sus seres queridos.

¿Cómo era la relación de Sofía Avendaño y B-King?

Aunque poco se conoce de la relación directa entre Sofía Avendaño y B-King, se sabe que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia mantiene una muy buena amistad con la hermana del cantante.

B-King y Regio Clown fallecidos en México
B-King y Regio Clown fueron encontrados muertos en México. (Foto Canal RCN)

Cuando iniciaron los rumores sobre la desaparición de B-King en México, Sofía fue una de las primeras figuras públicas en alzar su voz y pedir a sus seguidores que difundieran la noticia para ayudar a dar con el paradero del joven artista.

Del mismo modo, una vez fue hallado sin vida y su cuerpo repatriado, Sofía fue de las pocas figuras públicas que caminaron de la mano de la madre de B-King para acompañarla en su dolor.

