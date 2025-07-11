Sobrino de Michael Jackson asombra con su parecido físico en película biográfica del artista

Recientemente salió a la luz el primer tráiler de "MICHAEL", una película biográfica inspirada en la vida y legado de Michael Jackson, uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido.

¿Cómo luce Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, que lo interpreta en su película?

Esta película llega luego de 16 años del fallecimiento del conocido "Rey del pop" en donde se mostrará la vida del artista más allá de la música, desde sus inicios en "Los Jackson Five" hasta convertirse en una leyenda.

Desde el anuncio del rodaje de esta película los fanáticos de Michael Jackson han estado expectantes a cada detalle nuevo y a cómo luciría el protagonista de la misma, quien es nada más y nada menos que el sobrino del artista llamado Jaafar Jackson.

El fichaje de Jaafar se anunció en 2023 cuando el directo Antoine Fugua aseguró que no podía existir otra persona más parecida a nivel físico, en movimientos y hasta en la voz.

En el tráiler publicado por Universal se pudo ver por fin con detalle cómo se ve Jaafar en los zapatos del 'Rey del pop' en donde demostró que es el digno heredero de ese legado.

Jaafar Jackson da vida a su tío Michale Jackson en película. (AFP: FILES)

¿Quién es Jaafar Jackson, el sobrino del ‘Rey del pop’ que lo interpretará en película y tiene mamá colombiana?

Jaafar Jackson es hijo de Jermaine Jackson, quien es el cuarto de los nueve hermanos de la familia Jackson y quien también fue intengrante de The Jackson 5.

Jaafar Jackson es de Colombo-estadounidense, ya que su madre, Alejandra Genevieve Oaziaza es de origen colombiano, específicamente de Bogotá.

La mamá de Jaafar estuvo casada con Jermaine Jackson con quien fundó su marca de ropa llamada "Alejandra Jackson Designs", en donde mezcla la cultura colombiana con diseños modernos.

Alejandra Genevieve se ha mostrado siempre cercaa a Jaafar y a través de sus redes sociales ha estado compartiendo contenido del detrás de cámaras de la filmación de esta película que saldrá en 2026.

Jaafar Jackson asombra con su parecido físico con Michael Jackson. (AFP: Gabriel Olsen)

¿Cuándo se estrena la película biográfica de Michael Jackson?

La película tiene previsto su estreno en salas para el 24 de abril de 2026, aunque se suponía que saldría a finales del 2025 tras terminar grabaciones en 2024, sus productores y directores han estado grabando nuevas escenas.

Precisamente, se llegó a hablar que la producción estaría dividida en dos partes, sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado esta versión y se plantea que se muestre en una sola película toda la vida del artista.

En esta película Jaafar Jackson estará acompañado por Colman Domingo como Joe Jackson, Nia Long como Katherine Jackson y Miles Teller como John Branca, entre otros.