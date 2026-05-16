Silvestre Dangond convirtió El Campín en su gran baile de despedida, así fue su concierto

El estadio El Campín fue el escenario del cierre en Colombia de El último baile, la gira con la que Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella volvieron a presentarse juntos ante el público vallenato.

El concierto se realizó el viernes 15 de mayo en Bogotá y reunió a más de 40 mil asistentes en una noche marcada por los invitados sorpresa, la lluvia y el agradecimiento del artista al público capitalino.

¿Cómo empezó El último baile de Silvestre Dangond en Bogotá?

El concierto comenzó a las 9:26 p.m. con “La gringa”, una de las canciones más esperadas por los seguidores de Silvestre Dangond. Desde el inicio, el público respondió con fuerza y acompañó cada tema con coros, aplausos y celulares encendidos.

Silvestre apareció en el escenario vestido de rojo, color asociado a sus seguidores, mientras Juancho De La Espriella tomó el acordeón para darle al concierto el sonido que marcó una de las etapas más recordadas del vallenato moderno.

Durante la noche, el artista agradeció varias veces a los asistentes y destacó la relación que ha construido con Bogotá a lo largo de su carrera. Una de las frases más celebradas fue: “No hay como el público cachaco”, comentario que provocó una fuerte ovación en el estadio.

¿Qué invitados tuvo El último baile de Silvestre Dangond en El Campín?

El primer invitado sorpresa fue Feid, quien subió al escenario para interpretar “Luna” junto a Silvestre. Su aparición cambió por unos minutos el ambiente vallenato del concierto y llevó al público hacia un momento más urbano, acompañado por luces verdes y una gran reacción de los asistentes.

Después llegó Morat, agrupación bogotana que fue recibida con entusiasmo por el público local. La banda interpretó junto a Silvestre “Lo poco que yo quiero”, canción que grabaron recientemente.

Manuel Turizo también hizo parte del evento con “El pacto”. Más adelante, El Cholo Valderrama se sumó a la noche para cantar “Mi hermano y yo” junto a Silvestre y luego interpretar “Mi caballo y yo” en solitario, en uno de los momentos más colombianos del concierto.

El cantante también hizo una pausa para agradecer públicamente a Lucho Alonso, compositor de varias canciones relevantes en su carrera. Con estos gestos, el concierto no solo funcionó como un repaso de éxitos, sino también como un reconocimiento a personas que han influido en su trayectoria.

Después de más de tres horas de presentación, el público continuó cantando y acompañando al artista hasta el final. El cierre en Bogotá dejó claro el peso que tiene la capital dentro de la historia de Silvestre Dangond y marcó la despedida nacional de la gira antes de su etapa internacional.